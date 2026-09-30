Horoscopul lunii octombrie 2026. Cine are parte de răsturnări spectaculoase și întâlniri neașteptate

Horoscopul lunii octombrie 2026. Cine are parte de răsturnări spectaculoase și întâlniri neașteptate
Horoscopul lunii octombrie/ sursă foto: Freepik.com
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Anul acesta, luna octombrie s-ar putea să pară pentru mulți o oportunitate de introspecție, ocazie prin care s-ar putea să revină „fantomele” trădărilor și resentimentelor din trecut. Venus intră în mișcare retrogradă în Scorpion pe 3 octombrie și nu va reveni la mișcare directă până pe 14 noiembrie. Întreaga lună este un fel de câmp minat emoțional, dar primele câteva zile ale lunii octombrie sunt deosebit de încărcate.

Atmosfera din jurul lui Venus la începutul lunii octombrie este tensionată, conflictuală și probabil că va stârni puțină furie. Mercur va intra, de asemenea, în mișcare retrogradă alături de Venus în Scorpion, așa că este foarte posibil ca luna aceasta să ne ofere o adevărată călătorie în trecut — adică o călătorie care ne va reconecta cu oameni și locuri din trecutul nostru.

Deși mișcarea retrogradă a lui Mercur nu începe oficial decât pe 24 octombrie, efectele sale se vor face simțite (în perioada de pre-umbră) încă din 4 octombrie. Prezența lui Mercur alături de Venus aduce cu sine un fel de întâlnire cu sentimentul de deja vu – o reapariție a vechilor conversații, cântece, scrisori de dragoste și imagini inspiratoare dintr-o altă epocă. Așteaptă-te la întârzieri, schimbări de traseu și reprogramări, și nu te mira dacă va trebui să revii la o conversație după ce aceasta a deraiat sau pentru că cineva a interpretat greșit ceva din ce ai spus.

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BERBEC

Astrologia acestei luni te aruncă într-un proces de doliu. Având în vedere că atât Venus, cât și Mercur sunt în mișcare retrogradă în casa a 8-a, ai motive să bănuiești că vei fi vizitat de multe fantome în următoarele câteva săptămâni. Amintiri ale celor dragi care au trecut în neființă, amintiri ale unor persoane care nu mai fac parte din viața ta, urmele întunecate pe care durerea le-a lăsat în jurul inimii tale. S-ar putea chiar să jelești o relație care este încă foarte vie și relevantă pentru realitatea ta actuală. Poate că în sfârșit vezi o dinamică nesănătoasă așa cum este ea cu adevărat, sau te întrebi dacă ai puterea să te eliberezi de ceea ce este, de fapt, o legătură traumatică.

SCORPION

Pe 3 octombrie, Venus intră în mișcare retrogradă în Scorpion. Mercur îi va urma exemplul pe 24 octombrie. Toată lumea trece prin asta, dar s-ar putea să te simți un pic ca personajul principal al acestui sezon al nemulțumirii. Chiar dacă factorii externi pot acționa cu siguranță ca declanșatori (și anume, alte persoane), scopul tuturor acestor lucruri este să te ghideze înapoi spre interior, către o formă de recâștigare a sinelui. Poți fi supărat pe oameni și poți chiar decide că ai terminat cu ei, dar îți subminezi propria transformare dacă rămâi blocat în vină și resentimente. Cel mai probabil, acesta este doar modul viclean al psihicului tău de a masca rușinea pe care o eviți.

Planeta ta guvernatoare, Marte, își petrece, de asemenea, toată luna în Leu, casa a 10-a a carierei și reputației. Deoarece Marte se află într-o configurație tensionată cu Pluto, Venus și Mercur, practic alimentează flăcările situației și te face să te simți extrem de mândru și defensiv.

TAUR

Va fi absolut necesar să analizezi cu sinceritate modul în care îți sacrifici propria sănătate și bunăstare pentru a menține vie o relație. Este vorba de ceva mai profund decât simplul „ceea ce faci îmi rănește sentimentele”. Retrogradarea dublă a lui Venus și Mercur din octombrie are loc în principal în casa a 7-a a relațiilor, dar se pune un accent puternic și pe corpul tău fizic și pe sănătate, ceea ce ar putea servi drept barometru necesar al stării generale a unei dinamici cheie din viața ta.

Dacă nu vezi acum cum sunt legate toate aceste lucruri, probabil că o vei face spre sfârșitul lunii octombrie, în special în jurul lunii pline din Taur, pe 26 octombrie. Această lunație aduce lucrurile la un punct critic pentru tine personal, ceea ce, în practică, s-ar putea simți mai degrabă ca un punct de ruptură. Există lupte de putere, resentimente și povești vechi care ies la suprafață și trebuie abordate în moduri noi.

SĂGETĂTOR

Înveți încă o lecție despre prețul pe care îl plătești atunci când îți pui la îndoială propria intuiție. Atât Venus, cât și Mercur sunt în mișcare retrogradă în Scorpion, ceea ce poate trezi în tine multă resentiment și durere, mai ales dacă ai traume din trecut legate de sentimentul de „a nu aparține grupului”. Luna nouă în Balanță din 10 octombrie ar putea reprezenta un punct de cotitură în această privință sau un moment în care îți dai seama cine sunt cei autentici.

S-ar putea, de asemenea, să te simți mai asaltat decât de obicei când vine vorba de convingerile tale politice și sistemele de cunoaștere, întrucât Marte își petrece luna în casa a 9-a a convingerilor, apropiindu-se de planeta ta guvernatoare, Jupiter.

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