Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Competiția Asia Express – Drumul Mătăsii este în plină desfășurare, iar concurenții au ajuns deja în cea de-a doua săptămână în China. Au avut de trecut probe dificile, mai ales cea cu instrumentele muzicale bizare. Această probă a adus un mic conflict între două echipe, iar producătorii Asia Express s-au folosit de ea pentru a le jigni pe Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu.

În episodul 13 Asia Express, Valerie Lungu și partenerul său au reușit să câștige jocul de amuletă. Asta le-a adus și un avantaj mare. Mai exact, în prima probă pentru imunitate, cei doi au putut să își alegă primii instrumentele muzicale folosite pentru această probă, dar au avut și șansa să alegă instrumentele și pentru celelalte echipe.

În timp ce Valerie își alegea instrumentul, Loredana Chivu a făcut un comentariu răutăcios, iar basarabeanca i-a răspuns pe măsură. Pentru Loredana, șatena a ales un instrument bizar de suflat, cu trei țevi lungi și l-a oferit cu mult subînțeles în priviri. Ei bine, producătorii Asia Express au ales să continue în aceeași tentă și le-au jignit indirect pe Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Producătorii Asia Express, aluzii cu subînțeles la adresa celor două concurente

Instrumentul pe care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu l-au primit s-a dovedit destul de greu de folosit. Cele două s-au chinuit să învețe să cânte la el, iar asta pare că le-a dat idei celor de la Antena 1. Producătorii Asia Express nu s-au sfiit să profite de moment, care a fost unul amuzant, dar asta a venit la pachet și cu o jignire pentru cele două concurente.

Mai exact, pe pagina oficială a emisiunii Asia Express a fost postat momentul în care Ana încearca să îi explice Loredanei cu să sufle în instrument, iar imaginile au fost însoțite de o descriere cu subînțeles și jignitoare pentru cele două concurente.

Ei bine, postarea a fost însoțită de descrierea: „Ana pare expertă la acest instrument și o ajută temeinic pe Loredana!”

Postarea făcută pe pagina oficială a emisiunii /Foto: Facebook

Fără doar și poate, mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a emisiunii lasă multe de interpretat și trimite către o tentă vulgară. Acest lucru a fost înțeles și de cârcotașii din comentarii, care au prins aluzia și au început să lase comentarii la fel de jignitoare, iar ironiile la adresa celor două concurente au curs pe bandă rulantă.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă cu restul concurenților, în timpul cursei pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Ce fac și unde sunt duși, de fapt, în ziua în care cele 3 echipe nominalizate luptă pentru a rămâne în show

Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat
Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat
Ar fi surpriza sezonului: Marius Avram divorțează de Maria și intră ca ispită la Insula Iubirii?
Ar fi surpriza sezonului: Marius Avram divorțează de Maria și intră ca ispită la Insula Iubirii?
Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”
Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Click.ro
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.