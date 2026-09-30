Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări

Competiția Asia Express – Drumul Mătăsii este în plină desfășurare, iar concurenții au ajuns deja în cea de-a doua săptămână în China. Au avut de trecut probe dificile, mai ales cea cu instrumentele muzicale bizare. Această probă a adus un mic conflict între două echipe, iar producătorii Asia Express s-au folosit de ea pentru a le jigni pe Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu.

În episodul 13 Asia Express, Valerie Lungu și partenerul său au reușit să câștige jocul de amuletă. Asta le-a adus și un avantaj mare. Mai exact, în prima probă pentru imunitate, cei doi au putut să își alegă primii instrumentele muzicale folosite pentru această probă, dar au avut și șansa să alegă instrumentele și pentru celelalte echipe.

În timp ce Valerie își alegea instrumentul, Loredana Chivu a făcut un comentariu răutăcios, iar basarabeanca i-a răspuns pe măsură. Pentru Loredana, șatena a ales un instrument bizar de suflat, cu trei țevi lungi și l-a oferit cu mult subînțeles în priviri. Ei bine, producătorii Asia Express au ales să continue în aceeași tentă și le-au jignit indirect pe Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Producătorii Asia Express, aluzii cu subînțeles la adresa celor două concurente

Instrumentul pe care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu l-au primit s-a dovedit destul de greu de folosit. Cele două s-au chinuit să învețe să cânte la el, iar asta pare că le-a dat idei celor de la Antena 1. Producătorii Asia Express nu s-au sfiit să profite de moment, care a fost unul amuzant, dar asta a venit la pachet și cu o jignire pentru cele două concurente.

Mai exact, pe pagina oficială a emisiunii Asia Express a fost postat momentul în care Ana încearca să îi explice Loredanei cu să sufle în instrument, iar imaginile au fost însoțite de o descriere cu subînțeles și jignitoare pentru cele două concurente.

Ei bine, postarea a fost însoțită de descrierea: „Ana pare expertă la acest instrument și o ajută temeinic pe Loredana!”

Fără doar și poate, mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a emisiunii lasă multe de interpretat și trimite către o tentă vulgară. Acest lucru a fost înțeles și de cârcotașii din comentarii, care au prins aluzia și au început să lase comentarii la fel de jignitoare, iar ironiile la adresa celor două concurente au curs pe bandă rulantă.

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