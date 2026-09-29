Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”

Războiul dintre Dana Roba și Lele continuă
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Dana Roba și Lele își apără fiecare poziția, după schimbul dur de replici izbucnit în urma scandalului legat de machiajul Andrei Voloș. Totul a pornit după ce Dana Roba a criticat public machiajul purtat de Andra la nuntă. La Dan Capatos Show, Dana Roba a explicat de ce a ales să răspundă atacurilor primite. CANCAN.RO are toate detaliile!

Dana Roba a spus că inițial a criticat machiajul miresei strict profesional. Mai apoi, după ce Lele a publicat un mesaj dur în care se lua de felul în care arată Dana, ea a ales să îi răspundă cu aceeași monedă cântărețului. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul și în primul rând, dacă era un bărbat de doi metri care să comenteze atât de urât despre mine, poate tăceam din gură. Dar tu vii cu 1 metru și o flegmă, porți aceleași haine din clasă a cincea, că n-ai mai crescut. Ce încerci tu? Tu poți să-ți iei haine de la copii. Ok, lumea o să zică că sunt rea acum, dar nu mă interesează ce zice cineva. Când te iei de necazul meu, de copiii mei, de religia mea, de Dumnezeul meu, atunci clar că trebuie să-ți răspund cu aceeași monedă. Scuză-mă pe mine și orice mamă ar fi răspuns la fel cum răspund eu acum. M-am ridicat din comă și m-am dus la muncă și am spus oamenilor: «Vă rog frumos, nu mai donați niciun leu, pentru că mă duc la lucru». Eu nu vreau să stau să cerșesc bani. Eu nu mi-am făcut atunci TikTok ca să doneze lumea bani. N-am ieșit niciodată la cerșit.”

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În ceea ce privește scandalul cu Andra Voloș, Dana Roba spune că nu a criticat-o personal. Ea susține că a vorbit strict despre machiaj și despre ceea ce considera neprofesionist.

„Eu n-am spus că avea rochia urâtă. Eu n-am spus asta. Eu am spus că machiajul a fost neprofesional. Și dacă a fost făcut pe moca, așa arată. Dacă i-a luat banii, să-i dea banii înapoi. Aia am spus. Adică este public videoclipul meu și eu nu l-am șters. Repet, machiajul logic a fost făcut pe barter. Nu este problema mea, dar când faci pe barter, arăți ca dracu.”

Dana Roba a mai spus că nu ar fi trebuit să existe o confruntare între cele două tabere. În opinia ei, Lele ar fi putut evita escaladarea scandalului.

„Lucrurile se rezolvă între femei și e ok așa. Sau trebuia să îi spună să nu mă băge în seamă. Cred că mai câștigat era dacă spunea: «Bă, n-o băga în seamă.»”

Scandalul dintre Dana Roba și Robert Lele continuă.

Lele: „Să nu mai vorbească nimeni despre familia mea”

După declarațiile Danei Roba, Lele a intervenit în direct și și-a explicat poziția. Artistul a spus că nu a acceptat comentariile făcute despre soția și familia sa.

„Toată lumea s-a găsit să comenteze urât la adresa mea și la adresa familiei mele. Eu nu sunt obligat să accept oamenilor să-mi jignească familia, să-mi jignească soția. Până la urmă, indiferent de situație, oricum ar fi familia mea, oricum ar fi soția mea sau eu, nu trebuie să privească pe nimeni. Dana Roba a intrat ea să spună că noi am făcut nuntă pe barter și că machiajul a fost pe barter. Păi n-a văzut Dana în viața ei nuntă ca a noastră. Nu este o personalitate atât de mare în România să avem nevoie de părerea ei. Ea să-și vadă de treaba ei, pentru că, din cauza vocabularului pe care îl are și cât este de obraznică, s-au întâmplat și anumite lucruri cu ea. Asta am spus și îmi susțin părerea.”

Dan Capatos a intervenit și a punctat că nimic nu poate justifica violența împotriva unei femei. Lele a precizat că nu susține ceea ce i s-a întâmplat Danei Roba și că nu a comentat niciodată acea situație.

„Îmi pare rău și nu sunt de acord cu ce i s-a întâmplat. Nici nu e treaba mea. Eu n-am intrat niciodată să comentez despre fata asta. Să nu se mai lege de mine și de familia mea și nu mă interesează de nimeni. Dacă oamenii vorbesc, eu întotdeauna voi da o replică, că n-am cum să accept nimănui să-mi deranjeze familia. Poate a vorbit din frustrare. Poate că e o femeie frustrată și că o vede pe soția mea că e atât de frumoasă. Poate de asta își permite să vorbească așa.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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