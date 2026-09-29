”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement

Scandalul dintre Robert Lele și Dana Roba continuă. După ce make-up artista a comentat machiajul pe care Andrea Volos l-a avut la nunta sa, vedeta a scos asul din mânecă și a adus în atenția publicului episodul în care manelistul ar fi bătut-o pe Andra Volos.

Motivele disputei dintre Lele și Dana Roba sunt machiajul și ținutele pe care influencerița le-a purtat în ziua nunții sale cu manelistul. În stilul caracteristic, make-up artista nu s-a sfiit și a dat de pământ cu Andra Volos, iar cuvintele sale nu au rămas fără ecou.

„S-ar putea să își ia și ea ciocane în cap”

Ei bine, după un schimb de replici pe rețelele de socializare, Dana Roba a schimbat foaia. Luată în râs din cauza incidentului în care a fost la un pas de moarte – când fostul ei soț, Daniel Balaciu, a atacat-o cu mai multe lovituri de ciocan în cap – make-up artista a ripostat. L-a numit „ponei” pe manelist și a adus în discuție un episod violent care ar fi avut loc anul trecut, când Lele ar fi bătut-o pe Andra Volos.

„Poartă hainele din clasa a 5-a, el nu a mai crescut, poate să-și ia haine de la copii. S-a supărat poneiul. Îmi pare rău, poneiule, că te-ai supărat… Mă doare în scrumieră, de aia nu dorm eu la noapte, că mi-a zis ăsta că am scrumieră în frunte. Dar nu uita că și tu ai fată! Dacă se mărită cu unul la fel de violent verbal ca tine – cum ai batut-o tu pe maică-sa înainte de nuntă și ea vede – și poate stă și ea într-o căsnicie toxică, s-ar putea să își ia și ea ciocane în cap. Nu vorbi, ca nu știi ce ajungi, om trăi și om vedea… asta e vorba mamei mele. Nu uitați că anul trecut ea a sunat la 112, ați uitat? La nu știu care secție de poliție, s-au dus la ei acasă că a nenorocit-o cu bătaia”, a spus Dana Roba pe TikTok.

Robert Lele: „Vrem să știm dacă îți poate machia cineva acea scrumieră”

Andra Volos și Robert Lele s-au căsătorit religios pe data de 22 septembrie 2026. Evenimentul a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, însă, de departe, cea mai expusă criticilor a fost mireasa, care a fost luată din nou în vizor de Dana Roba.

„E ceva rău de tot! Nu mi-a plăcut nimic! Cred că a fost machiată de către vreo cursantă, vreo începătoare și, da, 100% pe mocangeală. În cazul în care a plătit 1000 de lei machiajul ăsta și geana îi stă așa și linia de tuș arată horror este îngrozitor, strigător la cer. Nu ai voie să arăți așa în ziua nunții Așa nu! Dacă ai plătit, ia-ți banii înapoi! Ai tot dreptul. Nu are cum să ți-o ia geana la fugă sau să îți pice în supă, când dansezi. Nu există să fie profesional acest machiaj. Și, în al doilea rând, ce nu mi-a mai plăcut a fost voalul cu Jesus. Dacă am decolteu de genul ăsta…nu vorbesc despre Jesus. Asta e părerea mea”, a spus Dana Roba

În urma comentariilor pe care Dana Roba le-a făcut despre Andra Volos, manelistul a intervenit și și-a apărat proaspăt soția. Într-o intervenție pe Tiktok, Robert Lele nu s-a cenzuat deloc, aducând în discuție inclusiv aspecte din viața sa personală.

„Am avea și noi o curiozitate mare, dacă tot ai comentat machiajul soției mele. Te-am ruga cu toții să îți ridici puțin bretonul să vedem dacă te putem machia unul dintre noi. Știm că ai o problemă facială. Vrem să știm dacă îți putem machia acea scrumieră. Tu nu ești make-up artistă, tu ești actriță de filme pentru adulți”, a declarat Robert Lele, pe TikTok.

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