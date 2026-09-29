Azi îl acuză că trăiește din banii fiului, dar puțini știu ce făcea tatăl lui Lamine Yamal pentru o bucată de pâine

Lamine Yamal trăiește astăzi o viață pe care familia sa cu greu și-ar fi putut-o imagina în anii copilăriei sale. În spatele ascensiunii spectaculoase a starului Barcelonei se află însă o poveste despre lipsuri, muncă și sacrificii. Mama lui lucra într-un restaurant fast-food pentru a-l putea crește, iar tatăl său, Mounir Nasraoui, ajuns astăzi el însuși o celebritate pe rețelele sociale, strângea fier vechi de pe străzi pentru ca fiul lui să aibă ce mânca. Tocmai de aceea, Yamal spune că presiunea unui meci sau ratarea unui trofeu nu se compară cu frica pe care a cunoscut-o în copilărie.

Tatăl lui Lamine Yamal strângea fier vechi pentru ca fiul lui să aibă ce mânca

Astăzi, Lamine Yamal este unul dintre cele mai cunoscute nume ale fotbalului mondial. A ajuns la prima echipă a Barcelonei când era încă adolescent și a devenit rapid o piesă importantă și pentru naționala Spaniei. Dincolo de succesul de pe teren, fotbalistul nu uită însă anii în care familia sa se lupta pentru lucruri mult mai simple decât trofee și premii individuale.

Într-un interviu acordat The Guardian, Yamal a explicat de ce nu privește fotbalul ca pe o sursă reală de frică. Pentru el, adevărata presiune este cea pe care a cunoscut-o atunci când era copil și îi vedea pe părinții săi luptând pentru supraviețuirea familiei.

„Am văzut-o pe mama mea luptând pentru ca eu să pot juca fotbal. L-am văzut pe tatăl meu umblând pe străzi, adunând fier vechi pentru ca eu să pot mânca. Asta este frică”, a mărturisit Lamine Yamal.

O declarație care pune într-o lumină diferită și controversele apărute în ultimii ani în jurul tatălui său. Mounir Nasraoui a fost criticat pe rețelele sociale de oameni care l-au acuzat că nu muncește și că trăiește din banii fiului său multimilionar.

Mounir Nasraoui, de la fier vechi la acuzația că trăiește din banii fiului

Tatăl fotbalistului nu a ignorat criticile. În 2025, Mounir Nasraoui a publicat un videoclip în care apare gătind și le răspunde ironic celor care îi cer să meargă la muncă.

„Sunt mulți care spun prostii: «De ce nu te duci la muncă? Trăiești din banii fiului tău». O să vă spun atât, domnilor: «Mulțumesc, fiule, îți voi fi mereu recunoscător, voi trăi de pe urma ta»”, spunea Nasraoui.

A continuat în același ton și le-a transmis criticilor să se preocupe mai mult de propriile vieți.

„Pentru cei care nu au pe nimeni, nici copii, nici frați, nici prieteni, și trăiesc mereu prin viața altora, găsiți-vă ceva mai bun de făcut. Uitați-vă la mine, gătesc! Voi mergeți să mâncați la mama? Eu nu. Eu gătesc aici, acasă, și o fac cu artă. Asta se numește artă.”

În spatele personajului exuberant cunoscut astăzi de milioane de suporteri se află însă omul despre care propriul fiu spune că, în anii grei, căuta fier vechi pe străzi pentru a aduce bani familiei.

Bunica lui Lamine Yamal a lucrat în trei schimburi pentru a-și aduce familia din Maroc

Povestea lipsurilor familiei începe chiar înainte de nașterea fotbalistului. Mounir Nasraoui este originar din Maroc, iar Lamine Yamal a povestit că bunica sa paternă a fost prima care a ajuns în Spania.

„Prima care a ajuns a fost bunica mea, care s-a strecurat într-un autobuz din Maroc și a reușit să ajungă la Mataró”, a povestit fotbalistul în podcastul „Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena”.

Potrivit lui Yamal, bunica sa muncea enorm pentru a putea aduce restul familiei lângă ea.

„A început să lucreze în trei schimburi pentru ca tatăl meu să poată veni, pentru că el rămăsese în Maroc, iar când bunica mea a strâns niște bani, a plătit o femeie ca să-i aducă pe tatăl meu și pe sora lui, care au venit când aveau 3 ani.”

Mama lui Yamal, Sheila Ebana, are la rândul ei origini africane. Ea a venit din Guineea Ecuatorială împreună cu bunica fotbalistului și a ajuns la Barcelona. Sheila și Mounir s-au cunoscut în orașul catalan și au locuit ulterior într-o reședință destinată părinților tineri.

Părinții lui s-au despărțit când avea doar 3 ani

Lamine Yamal s-a născut pe 13 iulie 2007. Când avea aproximativ 3 ani, părinții săi s-au despărțit. Copilul a rămas cu mama sa în Granollers, în timp ce Mounir Nasraoui locuia împreună cu bunica paternă a lui Lamine.

Sheila Ebana a început să lucreze într-un restaurant fast-food pentru a-și întreține fiul. Tocmai acel loc de muncă avea să joace, indirect, un rol important în viitorul copilului.

Acolo, mama lui Yamal a cunoscut-o pe fiica lui Inocente Díez, cel care avea să devină coordonatorul său la juniorii clubului CF La Torreta. Când a aflat că băiatul vrea să joace fotbal, aceasta i-a transmis Sheilei să nu-și facă griji din cauza banilor, deoarece academia urma să găsească o soluție pentru acoperirea costurilor.

Ani mai târziu, Yamal avea să descrie fără ocolișuri condițiile în care trăise.

„Am venit dintr-un apartament în care bucătăria și dormitorul erau în același loc”, mărturisea el.

„O văd pe mama fericită”. Ce înseamnă banii pentru Lamine Yamal

Succesul financiar nu pare să fie, pentru Yamal, doar o consecință spectaculoasă a carierei sale, ci și posibilitatea de a schimba viața oamenilor care au făcut sacrificii pentru el.

Mama sa s-a recăsătorit și mai are un fiu, Keyne, fratele mai mic al lui Lamine. Fotbalistul a explicat că una dintre cele mai mari satisfacții ale sale este faptul că băiatul poate avea o copilărie diferită de cea pe care a avut-o el.

„O văd pe mama fericită, văd că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, iar acesta este lucrul care mă face cel mai fericit”, spunea Yamal.

Același sentiment de responsabilitate apare și atunci când vorbește despre tatăl său și despre restul familiei.

„Am suferit, m-am luptat cu ei, am trecut prin momente dificile și acum că ne bucurăm de viață, trebuie să continui. Dacă am jucat fotbal toți acești ani, a fost pentru că iubesc fotbalul, dar și datorită lor. Știu că viața este mult mai lungă. Trebuie să am grijă de familia mea”, a explicat fotbalistul.

De ce spune Lamine Yamal că nu îi este frică pe teren

Pentru un jucător aflat permanent sub lumina reflectoarelor, presiunea poate părea uriașă. Yamal face însă o diferență clară între presiunea sportivă și grijile cu care a crescut.

„Nu simt presiune în fotbal. Nu stau niciodată acasă să mă gândesc: am jucat foarte prost, nu am câștigat Balonul de Aur, nu am câștigat campionatul. Este o chestiune de responsabilitate, pentru că am familia mea”, a spus el.

Adevărata teamă, explică Yamal, era să-și vadă părinții luptând pentru lucrurile de bază. Astăzi, situația s-a schimbat radical.

„Acum, dacă aș avea un copil, aș putea avea grijă de el. Dacă mama sau tatăl meu ar avea nevoie de ceva, aș putea ajuta. Nu mai am acea frică și asta este singura frică pe care aș putea-o avea în viață”, a mărturisit el.

Rocafonda, cartierul pe care Lamine Yamal nu l-a uitat

Ascensiunea până în vârful fotbalului nu l-a făcut să ascundă locul din care a plecat. Rocafonda, cartierul din Mataró asociat puternic cu copilăria sa și cu familia lui, continuă să fie prezent chiar și în celebrarea golurilor.

Gestul pe care Yamal îl face cu mâinile după ce înscrie trimite la cifrele 304, parte a codului poștal 08304 al zonei Rocafonda. Este unul dintre modurile prin care fotbalistul își amintește originile, chiar dacă viața sa actuală nu mai seamănă aproape deloc cu cea din copilărie.

„Evident că îmi place viața de fotbalist, dar aș vrea să trăiesc și în pace, o viață normală. Cel mai aproape de asta este ca oamenii să știe cât mai puțin posibil”, spunea Yamal.

Părinții săi continuă să fie prezenți la meciurile importante. În ciuda despărțirii lor, atât Sheila Ebana, cât și Mounir Nasraoui au fost fotografiați de numeroase ori în tribune sau alături de fiul lor.

Tatăl lui Yamal: „Am avut încredere totală”

Mounir Nasraoui nu și-a ascuns niciodată mândria față de fiul său. În 2024, acesta spunea că a avut încredere în Lamine încă înainte ca adolescentul să devină unul dintre cele mai mari nume ale Barcelonei.

„Nu vă puteți imagina cât de mândru sunt de fiul meu. Am știut întotdeauna că va realiza ceea ce a realizat. Am avut încredere totală. Și am încredere că poate ajunge până în vârf și poate fi mai mare decât Messi.”, declara Nasraoui.

La rândul său, Yamal vorbește cu o afecțiune aparte despre mama lui.

„Pentru mine, ea este regina mea și persoana pe care o iubesc cel mai mult”, spunea fotbalistul.

Dincolo de milioanele, trofeele și celebritatea de astăzi, imaginea care pare să fi rămas întipărită cel mai puternic în memoria lui Lamine Yamal este mult mai simplă: mama care muncea pentru ca el să poată juca fotbal și tatăl care aduna fier vechi de pe străzi pentru ca fiul lui să aibă ce mânca.

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