De ce nu ar trebui să amesteci niciodată anumite produse de curățenie. Combinațiile care pot deveni periculoase

De ce nu ar trebui să amesteci niciodată anumite produse de curățenie. Combinațiile care pot deveni periculoase
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Combinarea mai multor produse de curățenie poate părea o metodă simplă de a obține rezultate mai bune, însă anumite substanțe pot produce reacții chimice periculoase. Unele combinații pot elibera gaze toxice care provoacă iritații ale ochilor și căilor respiratorii, dificultăți de respirație și alte probleme de sănătate.

Specialiștii avertizează că produsele de curățenie nu ar trebui combinate în speranța că amestecul va fi mai eficient. Potrivit Good Housekeeping, există mai multe produse folosite în mod obișnuit în locuințe care pot deveni periculoase atunci când sunt utilizate împreună.

Înălbitorul și oțetul nu trebuie amestecate

Oțetul este folosit frecvent pentru curățenie, însă nu trebuie combinat cu înălbitorul pe bază de clor.

Amestecarea înălbitorului cu un produs acid, precum oțetul, poate duce la eliberarea de clor gazos. Expunerea poate provoca tuse, usturimi și lăcrimarea ochilor și dificultăți de respirație.

Din același motiv, înălbitorul nu trebuie combinat cu anumite produse pentru curățarea toaletei sau a băii, deoarece acestea pot conține acizi.

Înălbitorul și amoniacul, o altă combinație periculoasă

O altă combinație care trebuie evitată este cea dintre înălbitor și amoniac. Reacția poate produce vapori toxici, care pot afecta sistemul respirator.

Amoniacul se poate găsi inclusiv în unele produse pentru curățarea geamurilor, astfel că este important ca eticheta să fie verificată înainte de folosirea mai multor soluții pe aceeași suprafață.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomandă să nu fie amestecat înălbitorul cu amoniac sau cu alte produse de curățenie.

Atenție și la alte produse folosite în casă

Nici înălbitorul și alcoolul sanitar nu trebuie utilizate împreună. Combinarea lor poate genera compuși periculoși, iar vaporii rezultați pot provoca probleme respiratorii și iritații.

Specialiștii recomandă evitarea amestecării produselor de curățenie chiar și atunci când ingredientele lor nu sunt cunoscute. Faptul că două produse sunt sigure atunci când sunt utilizate separat nu înseamnă că pot fi folosite împreună.

O atenție deosebită trebuie acordată produselor destinate băii și toaletei, soluțiilor pentru geamuri și celor pentru îndepărtarea ruginii, deoarece unele dintre ele pot conține ingrediente incompatibile cu înălbitorul.

Ce trebuie să faci dacă ai amestecat accidental produse de curățenie

Dacă în urma amestecării unor produse apar vapori puternici sau iritanți, nu încerca să continui curățenia. Îndepărtează-te de zona respectivă și mergi într-un loc cu aer proaspăt.

În cazul în care acest lucru poate fi făcut fără o nouă expunere la vapori, aerisirea încăperii ajută la eliminarea acestora. Dacă apar dificultăți de respirație, dureri în piept, amețeală sau alte simptome severe, este necesară solicitarea asistenței medicale de urgență.

Pentru a evita astfel de situații, cea mai simplă regulă este să urmezi instrucțiunile de pe eticheta fiecărui produs și să nu combini diferite soluții de curățenie decât dacă producătorul precizează explicit că acest lucru este sigur.

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