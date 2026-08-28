Ce suprafețe din casă ar trebui curățate în fiecare zi. Locurile pe care specialiștii nu le lasă niciodată pentru mâine

Ce suprafețe din casă ar trebui curățate în fiecare zi. Locurile pe care specialiștii nu le lasă niciodată pentru mâine
Sursa foto: Shutterstock
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Chiar dacă faci curățenie generală o dată sau de două ori pe săptămână, există câteva suprafețe din casă care se murdăresc atât de repede încât specialiștii recomandă să fie curățate zilnic. Nu este vorba despre ore întregi de muncă, ci despre zone intens folosite, unde câteva minute pot preveni acumularea murdăriei.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, printre aceste zone se numără blaturile și mesele din bucătărie, plita, chiuveta din baie, colacul toaletei, ușa cabinei de duș și spațiile folosite de animalele de companie.

Blaturile și mesele din bucătărie

Suprafețele pe care pregătești sau servești mâncarea sunt printre cele care se murdăresc cel mai rapid.

Resturile alimentare, stropii de sos sau lichidele vărsate sunt mult mai ușor de curățat imediat decât după ce se usucă. Specialiștii recomandă ștergerea blaturilor și a meselor în fiecare zi, mai ales după gătit și după mese.

În plus, o suprafață curată reduce riscul ca resturile și murdăria să fie transferate pe alte obiecte sau alimente.

Plita

Chiar dacă nu pare murdară imediat după ce ai gătit, grăsimea și resturile alimentare se pot acumula rapid pe plită.

Dacă sunt lăsate prea mult, petele pot deveni mai greu de îndepărtat, mai ales pe suprafețele vitroceramice. Ideal este ca plita să fie ștearsă după utilizare, după ce s-a răcit suficient pentru a putea fi atinsă în siguranță.

Chiuveta și blatul din baie

Pasta de dinți, produsele cosmetice, firele de păr și stropii de apă pot face rapid chiuveta și blatul din baie să pară murdare.

O ștergere de aproximativ un minut la finalul zilei poate împiedica acumularea reziduurilor și poate face diferența între o baie care pare dezordonată și una care arată curată.

Colacul toaletei

Vasul toaletei nu trebuie neapărat curățat în profunzime în fiecare zi, însă specialiștii recomandă ștergerea zilnică a colacului, în special într-o baie folosită de mai multe persoane.

Curățarea părții superioare și inferioare poate limita răspândirea germenilor și durează doar câteva secunde.

Ușa cabinei de duș

Pe sticla cabinei de duș se pot acumula rapid calcar, urme de șampon și alte produse.

Specialiștii recomandă folosirea unei raclete după fiecare duș. Gestul nu elimină complet depunerile de calcar, dar poate face curățarea în profunzime mult mai ușoară ulterior.

Zonele în care mănâncă animalele de companie

Bolurile pentru apă și mâncare, precum și podeaua din jurul lor, ar trebui curățate frecvent. Resturile și apa pot ajunge rapid pe podea și apoi pot fi răspândite prin casă.

În cazul pisicilor, specialiștii recomandă și curățarea zilnică a zonei din jurul litierei, mai ales dacă granulele sunt împrăștiate în afara acesteia.

Nu este nevoie, așadar, să faci zilnic curățenie generală. Câteva minute dedicate suprafețelor care se murdăresc cel mai repede pot preveni acumularea reziduurilor și pot face curățenia săptămânală mult mai ușoară.

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