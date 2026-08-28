Grădina Zmeilor, rezervația din România cu stânci bizare și legende fascinante. Unde se află și cum ajungi

Grădina Zmeilor se află în județul Sălaj, comuna Bălan, la o distanță de 10 kilometri de orașul Jibou. Este o zonă mai puțin cunoscută de români și o atracție care le încântă privirea localnicilor din zonă. Află mai multe detalii!

Unde se află Grădina Zmeilor

Într-un colț al Transilvaniei se află un peisaj ce pare desprins dintr-un basm. Grădina Zmeilor impresionează prin stâncile sale neobișnuite, unele înalte de 10-12 metri, care au fost modelate în timp de eroziune și de procesele naturale de desprindere și prăbușire.

Rezervația se află în apropierea satului Gâlgău Almașului, comuna Bălan, la aproximativ 10 km de Jibou. Este una dintre cele mai cunoscute arii naturale protejate din județ și are un statut de rezervație naturală de interes național. A fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000.

Cum ajungi la Grădina Zmeilor

Grădina Zmeilor se află în partea central-estică a județului Sălaj, în apropiere de DN1H, șoseaua care face legătura între Zalău și Jibou. Din Jibou sunt aproximativ 10 kilometri până la rezervație.

Pentru cei din Cluj-Napoca, distanța este de aproximativ 80 de kilometri și traseul trece prin zona Sânmihaiu Almașului și Hida, înainte de a ajunge în Gâlgău Almașului.

Accesul cu mașina este relativ ușor. În zonă au fost realizate amenajări care permit vizitatorilor să parcurgă mai comod traseul printre formațiunile stâncoase. Grădina Zmeilor poate fi combinată cu o vizită la Grădina Botanică din Jibou, aflată la aproximativ 10 kilometri distanță.

De unde vine numele atracției turistice

În locul unor munți spectaculoși, turiștii descoperă aici un adevărat labirint de stânci, turnuri, coloane, ace și forme care par să reprezinte personaje. Aproape fiecare stâncă importantă a primit un nume inspirat de forma pe care localnicii au văzut-o în piatră, potrivit Știrile Pro Tv.

Formațiunile sunt alcătuite din gresii relativ slab cimentate, cu intercalații de pietrișuri și conglomerate. Peisajul a apărut în urma proceselor de eroziune, desprindere, alunecare și prăbușire a unor blocuri de gresie. Unele s-au desprins din masivul care formează Dealul Încheieturi (sau Cheturi), cu o altitudine de aproximativ 376 de metri, și au alunecat peste argilele aflate la bază.

Grădina Zmeilor este descrisă drept o zonă naturală cu „turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase”. Formațiunile au ajuns să fie asociate cu personaje sau obiecte. Localnicii și cei care au studiat zona le-au dat nume sugestive: Zmeul și Zmeoaica, Fata Cătanii, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul și Sfinxul.

Unele denumiri sunt vechi și provin din imaginarul local iar altele au fost atribuite ulterior, pe măsură ce formațiunile au fost cercetate și promovate.

Un peisaj care continuă să se schimbe

Grădina Zmeilor a fost într-o continuă schimbare. Procesele naturale care au contribuit la apariția reliefului continuă să acționeze asupra rocilor. Eroziunea și instabilitatea versanților pot modifica în timp forma stâncilor. Pe scurt, ceea ce vede un turist astăzi nu este neapărat identic cu peisajul pe care l-au admirat oamenii cu zeci de ani în urmă.

Rezervația are o suprafață de aproximativ trei hectare, potrivit datelor prezentate de Ministerul Mediului. Unele surse turistice menționează însă aproximativ cinci hectare atunci când descriu ansamblul formațiunilor și zona pe care ele se întind.

Poteci printre stânci și un peisaj de poveste

Traseul amenajat îi conduce pe turiști printre stânci și prin vegetația specifică zonei. O plimbare prin rezervație poate dura aproximativ o oră, în funcție de ritmul fiecărui turist și de timpul petrecut pentru fotografii și admirarea peisajului.

Peisajul este deosebit în orice anotimp. Primăvara, stâncile se disting printre copacii înfloriți, iar spre seară lumina poate accentua nuanțele calde ale rocilor.

Grădina Zmeilor este importantă nu doar pentru relieful său, ci și pentru habitate forestiere și stâncoase, inclusiv păduri de fag, stejar și carpen, dar și habitate asociate versanților stâncoși.

Legendele au transformat stâncile în personaje

Dincolo de explicația geologică, Grădina Zmeilor are diverse povești transmise de localnici, care încearcă să explice într-o manieră fantastică apariția formațiunilor.

Una dintre cele mai cunoscute este legenda Fetei Cătanii. Se spune că o tânără s-ar fi îndrăgostit de un soldat, însă mama ei vitregă nu ar fi acceptat relația. Fata ar fi fost blestemată și transformată într-o stâncă. Surse locale susțin că stânca s-a prăbușit în urma alunecărilor de teren din anii ’70.

O altă legendă îi are în centrul poveștii pe zmei. Este vorba despre două stânci gemene care ar fi fost locul de odihnă al zmeilor, înainte de a pleca spre Dej pentru a se aproviziona cu sare.

Există și o poveste despre zmeii care ar fi furat Soarele. Un voinic ar fi reușit să îl elibereze și să îl arunce din nou pe cer. Strălucirea lui i-ar fi orbit pe zmei, iar o fată eliberată de aceștia i-ar fi blestemat, transformându-i în stane de piatră.

Ce mai poți vizita în apropiere

O excursie la Grădina Zmeilor poate fi combinată cu o oprire în Jibou, la Grădina Botanică „Vasile Fati”. Obiectivul a fost înființat în 1968 de profesorul Vasile Fati și a devenit, în timp, unul dintre cele mai importante din zonă.

În cadrul Centrului de Cercetări Biologice din Jibou se află și un complex de sere, acvarii și o zonă zoologică. Potrivit presei locale, sunt menționate 32 de acvarii cu peste 60 de specii de pești, precum și un mini-parc zoologic.

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