Ritualul Andreei Raicu pentru un ten impecabil. Urmează acest tratament anual

Andreea Raicu a vorbit despre presiunea pe care standardele de frumusețe au pus-o asupra ei de-a lungul anilor. Fosta prezentatoare TV a povestit despre dietele drastice la care a apelat. A vorbit și despre primele intervenții estetice. Vedeta recunoaște că a început să își injecteze botox încă de la 20 și ceva de ani. Se întâmpla într-o perioadă în care astfel de proceduri i se păreau aproape obligatorii în industria televiziunii.

Andreea Raicu spune că, privind acum în urmă, unele dintre alegerile pe care le-a făcut nu i se mai par potrivite. Vedeta consideră că mediul în care a crescut i-a transmis mereu că o femeie trebuie să fie tânără și foarte slabă pentru a fi considerată frumoasă.

Andreea Raicu a făcut botox încă de la 20 și ceva de ani

Vedeta a dezvăluit că prima experiență cu toxina botulinică a avut-o la o vârstă foarte fragedă. A ajuns să facă procedura după ce o prietenă a convins-o să încerce. Experiența nu a fost însă una plăcută. Andreea Raicu povestește că fața i-a rămas aproape complet lipsită de expresivitate. Acest lucru a deranjat-o, mai ales pentru că este o persoană expresivă atunci când vorbește.

„Nu mi-e rușine s-o spun. Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani. Am fost cu o prietenă care voia să își facă și m-a convins să îmi injecteze și mie serul magic. Mi-am înghețat fața total, ceea ce mi s-a părut îngrozitor, mai ales că sunt o persoană foarte expresivă când vorbesc, și dintr-odată m-am simțit complet blocată. Dar așa făcea toată lumea în jurul meu, părea normal, aproape obligatoriu, așa că am continuat o perioadă, mai ales că lucram în televiziune și din cauza fotofobiei mă încruntam continuu la telespectatori. Până când, la un moment dat, am renunțat”, a povestit Andreea Raicu pe Instagram.

Ce procedură estetică își face acum

Chiar dacă a renunțat pentru o perioadă la botox, Andreea Raicu spune că în prezent apelează din nou la o variantă mai discretă a procedurii. Este vorba despre „baby botox”. În cadrul acestei proceduri este folosită o cantitate mai mică de toxină botulinică. Procedura este făcută aproximativ o dată pe an. Potrivit vedetei, nu îi mai șterge complet expresiile feței.

Andreea Raicu recunoaște că s-a înfometat pentru a fi slabă

Nu doar procedurile estetice au făcut parte din lupta vedetei cu imaginea impusă de industrie. Andreea Raicu a recunoscut și că a recurs la diete drastice pentru a avea o siluetă cât mai slabă. Vedeta spune că nimeni nu i-a cerut în mod direct să se înfometeze. Cu toate acestea, mediul în care lucra i-a transmis constant un anumit mesaj. Potrivit lui Raicu, greutatea și tinerețea reprezentau criterii importante pentru o femeie.

„Ca să nu mai spun dietele speciale (în traducere înfometare), ca să fiu foarte slabă, convinsă că asta însemna să fiu suficientă și, bineînțeles, perfectă. Nu m-a forțat nimeni direct. Dar lumea în care am crescut mi-a arătat, constant, că tinerețea și o anumită formă a corpului sunt moneda cea mai valoroasă pe care o poate avea o femeie. Și că, odată ce începe să scadă, valoarea ta scade odată cu ea.”

„Diferența e că femeilor li se cere să se prefacă”

Andreea spune că, în timp, a înțeles că lupta cu trecerea anilor este una pe care nimeni nu o poate câștiga. Vedeta consideră că problema nu este dorința oamenilor de a arăta bine. Problema este faptul că frumusețea a fost asociată prea mult timp cu tinerețea și cu o anumită formă a corpului.

„Nu cred că problema e că vrem să arătăm bine, asta e firesc. Problema e că am fost învățate să echivalăm a arăta bine cu a arăta tânără și a fi foarte slabă, ca și cum frumusețea ar avea o singură formă acceptată. Sunt recunoscătoare că, în timp, am învățat să nu mai fac asta și nu a fost ușor, mai ales trăind într-o astfel de industrie, ca să nu mai zic de presiunea din SM (n.r. Social Media). Nu să lupt împotriva vârstei mele sau a corpului meu, ci mă bucur de ele pentru că știu că orice an în plus este un privilegiu”, a transmis Andreea Raicu.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Raicu a apărut cu un ochi bandajat! Ce a pățit vedeta: „E ceva îngrozitor. E al naibii de dureros”

Andreea Raicu a împlinit 49 de ani. „Am renunțat să mai joc un rol”