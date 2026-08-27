Ce a pățit Liviu Vârciu la un hotel all-inclusive din Bulgaria: ”Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce”

Ce a pățit Liviu Vârciu în Bulgaria
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Liviu Vârciu a plecat în Bulgaria pentru câteva zile de vacanță, unde își petrece timpul alături de copii și prieteni. Artistul a ales un hotel cu servicii all inclusive și, cel puțin la prima vedere, părea că are toate ingredientele pentru o escapadă relaxantă la malul mării. Experiența de la resort nu s-a ridicat însă în totalitate la nivelul așteptărilor sale.

Cunoscut pentru faptul că este foarte activ pe rețelele de socializare, Liviu Vârciu a împărtășit cu urmăritorii săi și momentele mai puțin plăcute din timpul concediului. Artistul a preferat să nu dezvăluie numele hotelului în care este cazat, explicând că nu își dorește să îi facă publicitate, nici măcar într-un context negativ.

Ce a pățit Liviu Vârciu în Bulgaria

Vacanța în Bulgaria a fost una costisitoare pentru vedetă. Pentru un sejur de numai patru zile, cu regim all inclusive, Liviu Vârciu susține că a achitat peste 100 de milioane de lei vechi, adică mai mult de 10.000 de lei. În aceste condiții, a avut așteptări ridicate în ceea ce privește serviciile și produsele oferite în cadrul resortului.

Una dintre situațiile care i-au atras atenția s-a petrecut în momentul în care a decis să se retragă alături de câțiva prieteni pentru a savura un pahar de whiskey. Fiind vorba despre un hotel cu regim all inclusive, artistul se aștepta ca băutura să fie una corespunzătoare categoriei de servicii pentru care plătise.

În schimb, cantitatea și tipul băuturii primite l-au făcut să fie curios în legătură cu produsul din pahar. Vârciu a încercat să afle mai multe despre whiskey-ul servit și a ajuns la concluzia că băutura era una dintre variantele mai ieftine disponibile pe piață.

Artistul a făcut chiar și un calcul aproximativ al prețului băuturii. Potrivit explicațiilor sale, whiskey-ul respectiv ar costa în jur de șase euro litrul, ceea ce înseamnă că porția pe care a primit-o avea o valoare foarte mică în comparație cu prețul întregului sejur.

„Sunt în vacanță cu copiii la bulgari. Nu vă spun hotelul că nu vreau să îi fac reclamă gratuit proastă. Am zis să mă retrag la un pahar cu băieții, sunt la all inclusive, apropo. Am dat 100 și un pic de milioane pe 4 zile și avem all inclusive.

Am cerut un whiskey cu suc și mi-au dat… am zis să văd și eu ce beau. Beau 50 g de whiskey care costă 6 euro litrul. Beau de 1,2 ron. Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a spus Liviu Vârciu.

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