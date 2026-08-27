Dragoș Cocalaru îl cheamă pe Meko în ring. „Dacă mă bate, e mai bun”

Dragoș Cocalaru și Romeo Alessandro
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Tensiunile din lumea interlopă continuă în mediul online. Dragoș Cocalaru a lansat, în timpul unui live pe TikTok, un mesaj direct către Cezar Petcu și Meko, cărora le-a transmis că este pregătit să îi întâlnească în ring, în cadrul unei gale RXF.

Declarațiile vin într-un context în care numele lui Meko și Cezar Petcu au fost menționate în ultimele luni într-un conflict care a atras atenția publicului. Cezar Petcu, cunoscut în lumea interlopă drept „Măcelarul lui Bebino” și prezentat drept ginerele lui Sile Cămătaru, a fost implicat în relatările despre disputa dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko. Acesta ar fi apelat la Petcu în contextul acelui conflict. Ulterior au apărut mai multe reacții și acuzații în mediul online.

În paralel, Dragoș Cocalaru este cunoscut în presă ca o figură din lumea interlopă bucureșteană. Numele său a apărut recent în materiale care îl asociază cu alte persoane din aceeași zonă a Capitalei.

Dragoș Cocalaru îl vrea pe Meko în ring

În timpul transmisiunii live de pe TikTok, Dragoș Cocalaru a transmis că nu intenționează să dea înapoi și i-a indicat direct lui Meko o posibilă confruntare în cadrul unei gale RXF.

„Mie nu îmi pune stop nimeni, nici șmecheri de șmecheri din România, de la cel mai mare clan până la cel mai mic. Meko se bate cu mine 1-1 în RXF, dacă mă bate, e mai bun.”

Provocarea vine după o perioadă în care Meko a fost, la rândul său, în centrul unui conflict public cu Alex Bodi. În urmă cu câteva luni, Meko l-a provocat pe omul de afaceri la o confruntare în ring, însă Bodi nu a dat curs provocării. Ulterior, disputa a căpătat amploare, iar în poveste au apărut și alte personaje din lumea interlopă.

Cezar Petcu a avut, la rândul său, mai multe reacții publice în legătură cu acel scandal. Într-o intervenție pe TikTok, acesta a respins unele dintre acuzațiile care i-au fost aduse și le-a cerut celor care îl acuză să își asume afirmațiile.

„S-a încheiat prietenia mea cu el”

În același live, discuția a ajuns și la relația dintre Dragoș Cocalaru și Cezar Petcu. Romeo Alessandro, care se afla alături de el în timpul transmisiunii, i-a spus că nu înțelege motivul pentru care cei doi au ajuns să se certe, considerând că relația lor era una apropiată.

Dragoș Cocalaru a respins însă ideea unei împăcări. El a explicat că, din punctul său de vedere, relația de prietenie dintre ei s-a încheiat.

„N-are cum să fie prieten cu mine sau frate. Cu mine nu se există. Am ținut enorm de mult la el. Am luat belele lui în spate de atâtea ori. Nu a știut să mă țină aproape, atunci să îi țină pe cei care îi consideră el. Eu nu am nimic cu el. S-a încheiat prietenia mea cu el. Nu mai vreau să am de-a face cu el, nici nu caut prietenie forțată. Nu mă încălzește să am prietenie.”

Cocalaru a susținut că a fost implicat în mai multe situații dificile pentru a-i fi alături lui Petcu. În opinia sa, relația dintre cei doi nu mai poate fi reparată. Totodată, acesta a precizat că nu urmărește să transforme ruptura într-o dușmănie.

„Atâta timp cât am ținut la el și el m-a dat la 2, 10, mie nu îmi convine. Nu există împăcare. Nu țin dușmănie. Eu am fost implicat în anumite belele degeaba. Dacă aveam ceva cu Cezar, spuneam pe față, nu mă feresc de nimeni.”

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