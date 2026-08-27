Reghe, ține-te bine! Corina a dat iama în magazine

Corina Caciuc, 34 de ani, partenera de viață a lui Laurențiu Reghecampf, a fost surprinsă de CANCAN.RO la o nouă tură de shopping prin imensul Băneasa Shopping City. Totuși, când ai mijloacele financiare ale Corinei, nu te lași intimidată de vastitatea ofertelor. Nu. Le iei la rând, metodic, exact cum a procedat ea. Avem imagini cu femeia care i-a dăruit lui Reghe doi băieți, la o binemeritată vânătoare vestimentară.

Corina Caciuc nu e oficial soția lui Reghe, dar ei au o relație atât de frumoasă și armonioasă încât niște acte pe hârtie sunt absolut inutile. În prezent Reghe este antrenor la Espérance de Tunis, unde s-a mutat după ce a plecat de la echipa Al-Hilal Omdourman din Sudan. Cum ar veni, Corina e probabil fericită că i-a venit bărbatul mai aproape de casă. Tunis e la o aruncătură de băț de Sicilia, o destinație deja super accesibilă pentru mulți români.

Cei doi au împreună doi băieți, pe Liam și Landon Abram. Reghe mai are doi băieți, Luca și Laurențiu Junior, din relații anterioare. Reghecampf, care împlinește în septembrie 51 de ani, pare fericit alături de Corina, cel puțin așa reiese din postările de la ziua ei, de exemplu. Cu așa iubită tânără, e normal să-i fie dor de casă și să caute contracte mai aproape de București.

La Băneasa Shopping City, Corina a venit singură. Probabil și-a lăsat băieții cu bona, care însoțește de obicei familia la ieșirile în patru, așa cum CANCAN.RO i-a surprins și cu alte ocazii, cum ar fi AICI. Și-a dorit, ca orice femeie, de altfel, să ia la mână toate rafturile, toate ungherele cu oferte ascunse, cu chilipiruri, bucuria oricărei doamne.

Corina Caciuc are pe braț un vraf de haine. Din ce se vede, e clar că se pregătește pentru sezonul de toamnă. Urmează să o vedem cu pantaloni lungi, cu talie joasă, în culoari tomnatice, cafeniu și verde-mușchi, cu bluze pastelate pe bej și probabil și alte lucrușoare numai bune pentru o ieșire când se mai răcorește vremea. În orice caz, nimic pretențios, nimic care să sară în ochi, pe stilul Corinei.

Cât despre ținuta de shopping, este ceva tipic pentru ea, niște boyfriend jeans, o cămașă, sandale simple fără toc și părul desfăcut, lung și drept, una dintre numeroasele podoabe naturale ale Corinei.

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