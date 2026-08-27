Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist

Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist
Mihai Neșu și fosta soție/foto: social media
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Au trecut mai bine de 15 ani de la accidentul care i-a schimbat radical destinul lui Mihai Neșu. Fostul fotbalist a reușit, în ciuda problemelor grave de sănătate, să își reconstruiască viața și să transforme una dintre cele mai dificile perioade într-o luptă continuă pentru recuperare și pentru a-i ajuta pe cei aflați în situații similare.

Înainte de tragedie, Mihai Neșu avea o carieră promițătoare în fotbal și evolua inclusiv în străinătate. În 2011, însă, un accident petrecut la un antrenament în Olanda avea să îi schimbe pentru totdeauna existența. Fotbalistul a suferit o gravă accidentare la coloana cervicală și a rămas paralizat, fiind nevoit să înceapă un lung proces de recuperare.

Adevărul despre divorțul lui Mihai Neșu

La momentul respectiv, alături de el s-a aflat și soția sa, Maria Laura Gherman. Cei doi erau căsătoriți din 2006, iar relația lor a ajuns în atenția publicului mai ales după accidentul suferit de fostul fotbalist. Maria i-a fost alături în perioada în care acesta s-a aflat în spital și a trecut prin primele etape ale recuperării.

Ulterior, însă, mariajul celor doi nu a mai continuat. În 2012, la aproximativ un an după accident, Mihai Neșu și Maria Laura Gherman au divorțat. Separarea a generat la acea vreme numeroase speculații, mai ales din cauza momentului în care s-a produs.

Ani la rând, în spațiul public au existat presupuneri potrivit cărora starea de sănătate a fostului fotbalist ar fi avut un rol în destrămarea căsniciei. Mihai Neșu a oferit însă ulterior o perspectivă diferită asupra separării. Potrivit explicațiilor sale, decizia de a încheia căsnicia i-a aparținut și nu a fost vorba despre o plecare a soției sale din cauza situației în care se afla.

Fostul fotbalist a ținut să clarifice astfel una dintre cele mai controversate perioade din viața sa. El a explicat că despărțirea a fost o decizie personală, luată într-un moment extrem de complicat, în care atât viața lui, cât și cea a persoanei de lângă el se schimbaseră radical.

„De fapt, realitatea este că eu am hotărât să divorțez de ea pe caz de boală. A fost decizia mea. Oamenii au blamat-o foarte mult, pentru că oamenii nu pot înțelege (…) Mi-am dat seama că a fost un șoc foarte mare și pentru ea (…) Ei nu i-a plăcut niciodată să apară la televizor și majoritatea lucrurilor au fost exagerate. A fost alături de mine și la spital. Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris”, a spus Mihai Neșu în emisiunea Star Matinal de la Antena Stars.

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