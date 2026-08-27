Legătura neștiută dintre Ilie Năstase și Donald Trump. Gestul făcut de președintele SUA pentru fostul tenismen

Ilie Năstase și Donald Trump s-au cunoscut în urmă cu mai bine de cinci decenii, pe vremea când fostul mare tenismen român făcea spectacol pe cele mai importante arene ale lumii, iar actualul președinte american era un om de afaceri pasionat de sport. De-a lungul anilor, cei doi au rămas în relații apropiate. Năstase a dezvăluit recent un episod mai puțin știut din acea perioadă.

Povestea are legătură cu una dintre amenzile primite de Năstase în timpul carierei. Cunoscut pentru temperamentul său vulcanic și pentru momentele în care își pierdea cumpătul pe teren, fostul lider mondial ATP a fost sancționat de mai multe ori de-a lungul anilor. Una dintre amenzi a fost însă achitată chiar de Donald Trump.

Năstase a povestit că sancțiunea respectivă ajunsese la 10.000 de dolari, o sumă uriașă pentru acea perioadă. Ca termen de comparație, tenismenul a explicat că un premiu pentru câștigarea unui turneu de Grand Slam era atunci de aproximativ 25.000 de dolari.

„Cred că 10.000 de dolari, la Indianapolis. Era enorm, un premiu de Grand Slam atunci era de 25.000 de dolari. Știi, odată mi-a plătit chiar Donald Trump o amendă. Venea și el câteodată pe la meciuri”, a dezvăluit Ilie Năstase, potrivit golazo.ro.

Donald Trump îl urmărea pe Ilie Năstase din tribune

Relația dintre cei doi începuse în perioada în care Trump era un spectator obișnuit al competițiilor de tenis. Năstase a povestit în trecut că omul de afaceri american era fascinat de stilul său de joc, dar și de ieșirile sale de pe teren.

„Donald Trump știa tot ce mișcă în tenis. L-am cunoscut la US Open, era fascinat de meciurile mele”, declara Năstase într-un interviu. Fostul sportiv a mai spus că Trump îi urmărea cu atenție inclusiv momentele în care se certa cu arbitrii.

Cei doi au ajuns să se împrietenească, iar relația lor a depășit cu timpul limitele terenului de tenis. Trump l-a invitat pe Năstase la reședința sa din Florida, unde cei doi au jucat tenis împreună.

Un alt episod care arată cât de apropiată era relația dintre ei s-a petrecut în timpul unui meci. Potrivit lui Năstase, Trump îl îndemna din tribună să îi răspundă arbitrului atunci când considera că acesta greșește.

„Mă tot bătea la cap, când făceam câte ceva, să arăt degetul la arbitru. O dată, de două ori, dar eu plăteam amenzile. Într-o zi m-am enervat și i-am spus: «Donald, plătește și tu că nu mai dau niciun deget!»”, a povestit fostul tenismen.

Legătura dintre cei doi a continuat și în afara sportului. Donald Trump a fost prezent inclusiv la cea de-a doua nuntă a lui Ilie Năstase, desfășurată la New York, în 1984. Potrivit lui Ion Țiriac, Trump ar fi rămas la petrecere până dimineața, de la ora 21:00 până în jurul orei 6:00.

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