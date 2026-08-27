Unde locuiește acum Andrei Rotaru, după ce a fost alungat de Cristina: ”Mă ajută ai mei”

Andrei Rotaru a vorbit deschis despre perioada prin care trece după despărțirea de Cristina Petre. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a fost invitat în podcastul lui Bursucu, unde a făcut mai multe mărturisiri despre viața sa de după încheierea relației și despre felul în care încearcă să își refacă viața.

Cei doi au devenit cunoscuți publicului după participarea la sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde au mers pentru a-și testa relația după aproximativ un deceniu de căsnicie.

Experiența din Thailanda a schimbat însă radical dinamica dintre ei. Andrei s-a apropiat de ispita Diandra, iar cei doi au decis să plece separat din emisiune. Ulterior, deși au divorțat, Cristina și Andrei s-au împăcat și au încercat să își continue relația.

Împăcarea nu a fost însă definitivă. În 2026, cei doi au ajuns din nou la despărțire, iar perioada care a urmat a fost una dificilă pentru amândoi. Cristina și Andrei au vorbit public, în mai multe rânduri, despre ruptura dintre ei. Totodată, fostul concurent a recunoscut că separarea l-a afectat profund.

Andrei Rotaru s-a mutat înapoi la părinți

În podcastul lui Bursucu, Andrei a dezvăluit cum arată în prezent viața sa și a mărturisit că s-a întors în Brașov, acolo unde locuiește alături de părinții săi.

„Eu am ajuns să trăiesc cu părinții. Pentru mine nu este o rușine, trăiesc chiar foarte bine. Nu am încotro, că aș fi ajuns în șanțul ăla, de fapt, de care spuneam eu înainte. Poate din cauza asta am și atras. Tot ce am avut a rămas acolo.”

Andrei a explicat că, în acest moment, nu are un loc de muncă și că perioada prin care a trecut după separare l-a împiedicat să se concentreze asupra unei cariere. El susține că starea în care se afla nu îi permitea nici măcar să își desfășoare activitățile de zi cu zi în mod normal.

„Deocamdată nu am putut să mă angajez fiindcă v-am spus că eram într-o stare în care nu puteam nici măcar să exist.”

Chiar dacă situația sa financiară și profesională s-a schimbat, fostul concurent spune că beneficiază în continuare de sprijinul familiei. Părinții săi îl ajută și îi asigură cele necesare pentru a-și continua viața de zi cu zi.

„Părinții mei îmi dau îndeajuns încât să merg la sală, să beau o cafea, să merg la mare. Mă ajută ai mei și au spus că mă vor ajuta cât va fi nevoie. Sunt copilul lor și ei se bucură foarte mult că eu stau cu ei în momentul ăsta. M-am întors în Brașov.”

Declarațiile vin la scurt timp după apariția lui Andrei și a Cristinei în cadrul „Insula Iubirii: Reuniuni”. În cadrul emisiunii, cei doi au vorbit din nou despre despărțirea lor și despre perioada care a urmat după încheierea relației. Andrei a spus atunci că s-a simțit „aruncat, abandonat, pierdut și lăsat” după separare.

În același timp, Cristina a recunoscut că încă are sentimente pentru fostul partener. Însă a explicat că a ales să păstreze distanța pentru că apropierea de acesta i-ar fi făcut rău.

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