Mikey Hash vine la „Podcast cu Prioritate” #111 by ProMotor. Despre cei trei ani petrecuți pe ocean, întoarcerea în România, BMW, Dacia, motociclete și aviație

Mikey Hash vine la „Podcast cu Prioritate” #111 by ProMotor. Despre cei trei ani petrecuți pe ocean, întoarcerea în România, BMW, Dacia, motociclete și aviație
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ProMotor lansează luni, 31 august, de la ora 12:00, episodul cu numărul 111 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”. Invitatul lui Marius Vișan este Mikey Hash, unul dintre pionierii YouTube-ului românesc, revenit recent în țară după trei ani petrecuți într-o călătorie pe ocean. Episodul este susținut de Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR.

„Podcast cu Prioritate” #111 apare luni, 31 august, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

Mikey Hash, pe numele său Mihai Holhoș, a devenit cunoscut prin „Doza de Haș”, proiect început în 2011, și a fost primul vlogger român care a depășit pragul de un milion de abonați pe YouTube. În ultimii trei ani a schimbat însă radical decorul. A vândut o mare parte dintre lucrurile pe care le avea și a plecat alături de partenera sa într-o aventură cu velierul în jurul lumii.

De la velier înapoi la volan

În „Podcast cu Prioritate”, discuția pornește de la pasiunea pentru automobile și de la modul în care Mikey Hash și-a ales mașinile. Invitatul vorbește despre modele care i-au rămas în minte, inclusiv Mercedes-Benz W123 Coupe, dar și despre pasiunea pentru BMW. Povestește inclusiv despre BMW-ul care l-a impresionat atât de mult încât, după întâlnirea cu el, nu a mai putut dormi în acea noapte.

Un capitol important este dedicat întoarcerii acasă. Mikey explică momentul în care a decis că aventura pe mare trebuie să se încheie și vorbește despre lucrurile de care i-a fost cel mai greu să se despartă. Motocicleta ocupă un loc special în această poveste și, spre deosebire de alte bunuri, nu a fost vândută.

Cum arată Bucureștiul după trei ani pe ocean

Experiența acumulată în diferite colțuri ale lumii oferă și punctul de plecare pentru o discuție despre trafic. Mikey Hash dezvăluie care dintre țările vizitate i s-a părut cea mai haotică din acest punct de vedere și cum a perceput traficul din București după trei ani de absență.

Există și un moment dedicat Daciei. Invitatul povestește cum a fost să vadă din nou mașini românești pe străzile altor țări și experiența de a conduce o Dacia tocmai în Martinica. Discuția ajunge apoi la următoarea mare provocare pe care Mikey și-ar dori să o încerce: aviația. Visul este spus fără ocolișuri, dacă ar câștiga la loto, și-ar cumpăra un avion Pilatus.

Episodul trece și dincolo de mașini, motociclete, bărci și avioane. Mikey Hash vorbește despre timpul petrecut departe de casă, despre lucrurile la care se gândea în larg și despre una dintre cărțile pe care a purtat-o cu el în călătorie.

Episodul va fi disponibil luni, 31 august, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

 

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