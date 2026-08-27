Povestea de dragoste care frânge inimi după moartea lui Dolly Parton. Carl a plecat primul, iar ea spusese cu ani înainte ce va face dacă îl pierde

Dolly Parton și Carl Thomas Dean au avut una dintre cele mai lungi și mai discrete povești de iubire din lumea showbizului american. S-au cunoscut întâmplător în Nashville, în 1964, s-au căsătorit doi ani mai târziu și au rămas împreună până la moartea lui Carl, în martie 2025. Dolly a murit în anul următor, pe 25 august.

Timp de aproape șase decenii, cei doi au preferat să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor, iar artista a vorbit adesea despre umor, respect, diferențele dintre ei și libertatea de a nu fi permanent unul în viața publică a celuilalt ca despre ingredientele care le-au ținut căsnicia unită.

1964: Dolly și Carl s-au cunoscut la o spălătorie

Povestea lor a început în 1964, chiar în prima zi în care Dolly Parton ajunsese în Nashville. Artista s-a dus la Wishy Washy Laundromat ca să-și spele hainele murdare după călătorie. În timp ce se plimba pe stradă și se uita la orașul care urma să-i devină casă, un tânăr a strigat-o.

„Venisem la Nashville cu haine murdare”, povestea Dolly pentru The New York Times în 1976. „După ce mi-am pus hainele în mașină, am început să mă plimb pe stradă, uitându-mă la noua mea casă, și tipul acesta a strigat după mine, iar eu i-am făcut cu mâna. Fiind de la țară, vorbeam cu toată lumea. A venit la mine și, ei bine, era Carl, soțul meu.”

Pentru Carl, impactul a fost imediat.

„Primul meu gând a fost: o să mă însor cu fata asta”, avea el să povestească mai târziu. „Al doilea gând a fost: Doamne, ce frumoasă este. Și aceea a fost ziua în care a început viața mea.”

1964: au început să se întâlnească

Relația a evoluat repede. Dolly locuia atunci cu mătușa și unchiul ei și avea grijă de fiul acestora cât timp ei erau la muncă. Carl venea zilnic la ea în prima săptămână și stăteau împreună pe verandă.

„Nici măcar nu-l lăsam să intre în casă”, povestea Dolly.

Într-o zi în care nu trebuia să aibă grijă de copil, Carl a dus-o la casa părinților lui.

„A fost prima dată când am putut merge undeva cu Carl și m-a dus direct la părinții lui și m-a prezentat mamei și tatălui lui”, spunea Dolly. „Pentru că el spunea că a știut chiar din clipa în care m-a văzut că eu eram aceea pe care o voia.”

1966: cererea în căsătorie, mai practică decât romantică

După doi ani de relație, Carl a cerut-o în căsătorie. Nu a fost însă o scenă clasică, cu genunchiul pe pământ și declarații elaborate. În biografia Smart Blonde: Dolly Parton, artista a povestit că propunerea lui a fost cât se poate de practică.

„Mi-a spus: «Va trebui ori să te muți mai aproape de oraș, ori va trebui să ne căsătorim».”

Și s-au căsătorit.

30 mai 1966: nunta făcută aproape pe ascuns

Logodna lui Dolly nu l-a încântat deloc pe managerul ei de atunci, Fred Foster. Acesta i-a cerut să nu se mărite, temându-se că o căsnicie i-ar putea complica promovarea și cariera aflată în plină ascensiune.

„Mi-a cerut să nu mă mărit. Mi-a spus că va fi mult mai greu dacă sunt căsătorită, cu toată această promovare”, povestea Dolly.

A renunțat la ideea unei ceremonii mari, dar nu și la căsătorie. În weekendul următor, ea și Carl au plecat pe ascuns și s-au căsătorit la Ringgold Baptist Church, în Ringgold, Georgia. La ceremonie au participat doar pastorul Don Duvall, soția acestuia și mama lui Dolly, Avie Lee Owens.

„Am spus: «Trebuie să fie mama acolo». Îmi cumpărasem o rochiță, mama îmi cumpărase o Biblie cu niște flori pe ea. Am luat-o pe mama și ne-am căsătorit într-o zi de luni, într-o biserică.”

Luna de miere a fost practic inexistentă. Cei doi s-au întors la muncă a doua zi.

1969: Dolly îl pune pe Carl pe coperta albumului

Deși Carl evita aproape complet aparițiile publice, Dolly le-a oferit fanilor o imagine rară cu soțul ei în 1969.

Fotografia lui a apărut pe coperta albumului My Blue Ridge Mountain Boy, unde Carl era surprins stând pe un buștean, îmbrăcat în blugi și cămașă în carouri.

1973: Carl inspiră una dintre cele mai celebre melodii ale lui Dolly

Hitul „Jolene”, lansat în 1973, are și el o legătură cu mariajul celor doi. Numele „Jolene” a fost inspirat de o fetiță cu părul roșcat pe care Dolly o întâlnise la unul dintre concertele sale, dar povestea cântecului avea la bază o altă femeie: o funcționară de bancă care începuse să-i acorde lui Carl ceva mai multă atenție decât i-ar fi plăcut artistei.

„Era foarte îndrăgostită de soțul meu”, povestea Dolly. „Iar lui îi plăcea să meargă la bancă pentru că ea îi acorda atâta atenție.”

Situația devenise chiar o glumă între cei doi.

„Îi spuneam: «Doamne, petreci cam mult timp la bancă. Nu cred că avem chiar atât de mulți bani».”

1977: Dolly vorbește rar despre soțul ei

Într-un interviu PEOPLE din 1977, Dolly l-a descris pe Carl drept un bărbat timid și liniștit. La acel moment, el nici măcar nu o văzuse vreodată cântând pe scenă.

„Ce avem împreună este atât de dulce și atât de bun încât nu aș vrea niciodată să se amestece cu cealaltă parte a vieții mele”, spunea Dolly.

Tot atunci, artista a vorbit despre faptul că ea și Carl nu aveau copii.

Dolly spunea că nu ar fi vrut să aibă copii și apoi să-i lase în grija altora în timp ce ea își continua cariera.

„Când îmi ascult propriile cântece, uneori îmi spun: «Eu am fost mama acestora».”

1980: Carl o însoțește la Los Angeles

Carl era atât de discret încât, la un moment dat, au existat oameni care susțineau că el nici măcar nu există. Dolly a respins categoric aceste zvonuri. În timpul filmărilor pentru 9 to 5, Carl a petrecut o bună parte din cele două luni în Los Angeles alături de ea.

„Carl este singurul bărbat din viața mea”, spunea Dolly la începutul anilor ’80. „Mi-ar plăcea să îmbătrânesc alături de el. Dacă el ar muri primul, probabil că nu m-aș mai căsători niciodată. Atât de profundă este iubirea mea.”

2012: Dolly îi scrie un cântec de dragoste

Decenii mai târziu, Carl continua să-i fie muză. În timp ce lucra la filmul muzical Joyful Noise, Dolly avea nevoie de un cântec de dragoste și a decis să scrie despre propriul soț.

„Trebuia să scriu un cântec de dragoste frumos”, povestea ea. „L-am ales pe soțul meu, pe care îl iubesc, și mi-am spus: «O să scriu un cântec frumos despre el».”

Așa a apărut „From Here to the Moon and Back”.

2015: secretul căsniciei lor

În 2015, Dolly a vorbit deschis despre motivele pentru care relația cu Carl rezistase atât de mult.

„Soțul meu este, înainte de toate, un om bun”, spunea ea. „Este un om profund, dar are un simț al umorului extraordinar și puțin nebun. Mă face să râd și mă distrează. Este foarte sigur pe el.”

Artista credea și că diferențele dintre ei îi ajutaseră.

„Se spune că extremele se atrag și este adevărat. Suntem complet diferiți, dar asta face lucrurile distractive. Nu știu niciodată ce va spune sau ce va face. Mă surprinde mereu.”

2016: și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani

La aniversarea a 50 de ani de căsătorie, Dolly și Carl și-au reînnoit jurămintele. Ceremonia a avut loc la casa lor din Nashville. De data aceasta, Dolly a putut să poarte rochia de mireasă pe care nu o avusese la prima nuntă.

„Ne vom căsători din nou!”, spunea ea înainte de ceremonie. „O să am o rochie de mireasă frumoasă, pentru că atunci când ne-am căsătorit nu am avut una mare și lungă.”

Evenimentul a rămas totuși restrâns. Au participat doar câțiva membri ai familiei și prieteni, iar Dolly spunea că nu și-au dorit tensiune, agitație sau presiune.

„Pur și simplu ne-am distrat.”

Carl a inspirat un întreg album de dragoste

Tot în 2016, Dolly a dezvăluit că albumul Pure and Simple fusese inspirat în mare măsură de relația lor.

„Mă gândeam la toate culorile diferite ale iubirii de-a lungul anilor”, povestea ea.

A decis să scrie despre relația cu Carl, pe care o descria drept „pură și simplă”. Mai multe melodii de pe album au fost dedicate lui, inclusiv „Forever Love”, compusă pentru aniversarea lor de aur.

2021: Dolly recreează coperta Playboy pentru ziua lui Carl

În 2021, Dolly i-a făcut soțului ei un cadou cu totul neașteptat. Pentru ziua lui de naștere, artista a recreat celebra fotografie în costum de iepuraș Playboy pe care o realizase în 1978.

„Soțului meu i-a plăcut întotdeauna coperta originală, așa că încercam să mă gândesc la ceva care să-l facă fericit”, povestea Dolly.

A adăugat cu umor:

„După 57 de ani, încă mai crede că sunt sexy și nu am de gând să încerc să-i schimb părerea.”

2022: umorul, unul dintre secretele lor

În 2022, Dolly spunea că umorul a fost unul dintre cele mai importante ingrediente ale căsniciei.

„Amândoi avem un simț al umorului puțin sucit”, explica ea. „Cred sincer că umorul este unul dintre cele mai bune lucruri într-o căsnicie.”

Chiar și atunci când apăreau probleme, glumele îi ajutau să iasă din situații tensionate. Artista mai spunea că un alt secret fusese faptul că nu stăteau „unul în fața celuilalt tot timpul”. Carl nu făcea parte din industria muzicală, avea propriile interese, iar cei doi își respectau independența.

2024: Dolly spune că nu și-au făcut un obicei din certuri

În decembrie 2024, Dolly a oferit o nouă imagine rară asupra căsniciei lor.

„Nu ne certam înainte și înapoi”, spunea ea. „Și mă bucur că nu am făcut-o niciodată, pentru că atunci când începi asta poate deveni un obicei pentru toată viața.”

Artista explica și faptul că respectase întotdeauna dorința soțului de a rămâne acasă și de a evita evenimentele mondene.

Carl era, după descrierea ei, un adevărat „om de casă”.

3 martie 2025: Carl Dean moare la 82 de ani

Pe 3 martie 2025, Dolly a anunțat moartea soțului ei. Carl Dean a murit în Nashville, la vârsta de 82 de ani.

Familia a anunțat că urma să fie înmormântat în cadrul unei ceremonii private, la care aveau să participe doar rudele apropiate.

Dolly: viața fără Carl a fost „o ajustare uriașă”

La două luni după moartea soțului ei, Dolly a vorbit despre cât de greu îi era să se obișnuiască cu viața fără el. Spunea că devenea foarte emoționată ori de câte ori se vorbea despre Carl.

„Este o ajustare uriașă”, mărturisea ea.

Munca a ajutat-o să treacă prin perioada grea, însă știa că dorul nu va dispărea.

„Îmi va fi mereu dor de el și îl voi iubi mereu. A fost un partener extraordinar pentru mine.”

Problemele de sănătate, mai evidente după moartea lui Carl

În august 2026, cu numai câteva zile înainte de propria moarte, Dolly a spus pentru PEOPLE că se confrunta cu probleme de sănătate cărora nu le acordase suficientă atenție în perioada în care avusese grijă de Carl. Cu trei luni înainte, își anulase rezidența din Las Vegas, invocând probleme ale sistemului imunitar și digestiv.

„Am trecut prin niște perioade grele cu sănătatea”, mărturisea artista.

25 august 2026: moartea lui Dolly Parton

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, la doar patru zile după ce vorbise public despre problemele sale de sănătate. Vestea a fost anunțată de nepotul ei, Bryan Seaver. El a spus că anunțul era unul pe care Dolly îl rugase cu ani în urmă să îl facă atunci când avea să vină momentul.

„Este o onoare, amestecată cu o mândrie enormă și cu o tristețe profundă”, a spus Seaver.

Nepotul artistei a transmis că tristețea aparținea celor rămași în urmă, nu lui Dolly.

„Dolly a trăit în lumină și se află acum în brațele lui Iisus, întâmpinată cu siguranță de Carl, de părinții ei și de nenumărați alții.”

„A fost marea noastră poveste de dragoste”

La câteva luni după moartea lui Carl, Dolly rezumase aproape șase decenii de căsnicie în câteva cuvinte.

„A noastră este o mare și veche poveste de dragoste. Cei mai mulți oameni nu rămân atât de apropiați atât de mult timp.”

Pierderii lui Carl îi găsea cu greu cuvinte.

„Nimeni nu poate înțelege cu adevărat asta dacă nu a trecut printr-o asemenea experiență. Va fi mereu în inima și în amintirile mele.”

Povestea lor a început la o spălătorie din Nashville, cu un tânăr care a văzut o fată pe stradă și și-a spus că se va căsători cu ea. A continuat printr-o nuntă aproape secretă, zeci de ani de discreție, cântece de dragoste, umor, diferențe asumate și respect pentru libertatea celuilalt. Dolly Parton și Carl Thomas Dean au rămas împreună timp de aproape 58 de ani, iar la puțin peste un an de la moartea lui, artista care spusese cândva că nu și-ar mai dori pe nimeni după el avea să-l urmeze.

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