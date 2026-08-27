Drama prin care a trecut Andrei Bordeianu, cu doar câteva ore înainte de accident. Ce i s-a întâmplat influencerului

Influencerul Andrei Bordeianu trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost implicat într-un accident grav. Acesta se află acum la spital, sub supraveghere medicală, fiind rănit grav în urma celor întâmplate. Cu doar câteva ore înainte ca viața să i se schimbe radical, Andrei Bordeianu le-a dat de înțeles fanilor săi din mediul online că nu traversează o perioadă foarte bună, mulți înțelegând că relația dintre el și Alexandra ar fi ajuns la final. Ce a transmis acesta cu doar câteva ore înainte de accident?

În cursul zilei de marți, 25 august, Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier, pe bulevardul Expoziției din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce se afla pe motocicletă, influencerul a fost lovit de un autoturism care ar fi făcut o manevră de întoarcere pe linia continuă, fără să se asigure corespunzător, tăind-i calea.

Drama prin care a trecut Andrei Bordeianu, cu doar câteva ore înainte de accident

Andrei Bordeianu era foarte activ în mediul online și ținea legătura cu urmăritorii săi. Înainte de teribilul accident, influencerul a postat câteva mesaje care i-au pus pe gânduri pe fanii săi. Acesta părea că nu traversează o perioadă prea bună și lăsa să se vadă asta.

Iar cu doar câteva ore înainte de accident, Andrei a făcut o postare ce i-a trimis cu gândul pe urmăritorii săi la o posibilă despărțire. Acesta le-a vorbit internauților despre cum trebuie să arate relația ideală și despre cum îți dai seama că femeiea de lângă tine nu este potrivită.

„Să nu stați niciodată și mai mult decât atât să nu vă căsătoriți niciodată decât cu femeia care se entuziasmează ca un copil atunci când vă vede și este în preajma voastră. Femeia căreia i se iluminează fața, îi strălucesc ochii, tremură, se apropie de tine, vrea să fie lângă tine, vrea să te mângâie, vrea să… Se simte efectiv cea mai norocoasă și cea mai fericită femeie când este alături de tine, pentru că se simte cea mai norocoasă. Țineți minte, entuziasmul este cea mai pură și frumoasă formă de atracție. Iar odată cu asta vine și admirația, iar odată cu admirația vine și respectul, încrederea, loialitatea. Dar dacă în momentul în care te apropii de ea este tăcută, rezervată, liniștită, nu e ea, bro”, spunea influencerul, cu doar câteva ore înainte de accident.

Fanii acestuia au citit printre rânduri și s-au dus cu gândul imediat la o posibilă despărțire. Andrei Bordeianu și Alexandra nu au anunțat oficial că relația lor a ajuns la final, însă se pare că și apropiații acestora ar fi știut că trec prin momente dificile, cel puțin.

Chiar Colo, unul dintre apropiații acestuia, a dat de înțeles același lucru, spunând că Andrei ar fi trecut prin niște momente dificile, fără a preciza însă despre ce este vorba.

„Și bă, îl cunosc pe om, și e un om super tare, frate, și e super caracter, și e super ok. Trecea prin niște momente dificile, niște chestii, ca orice om. Dar e un om super aesthetic, a muncit o viață întreagă pentru corp, lasă-l. E vorba să fie bine și să scape cu bine”, a spus Colo.

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