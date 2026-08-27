Uneori, simplul fapt că notezi câteva lucruri pe care trebuie să le faci îți poate da senzația că ai început deja să rezolvi din probleme. Chiar dacă nu ai bifat încă nimic, lista îți poate reduce senzația de haos și îți poate face sarcinile mai ușor de gestionat.

Există o explicație psihologică pentru acest lucru. O listă transformă intențiile generale în obiective concrete și îți oferă un punct de plecare. Potrivit unei analize publicate de The Conversation și preluate de MedicalXpress, modul în care ne formulăm obiectivele și urmărim progresul poate influența semnificativ motivația și șansele de a le îndeplini.

De ce ajută să scrii ce ai de făcut

Atunci când ai mai multe lucruri de rezolvat, este ușor să le păstrezi pe toate în minte în același timp. Problema este că sarcinile vagi sunt mai greu de transformat în acțiuni concrete.

„Trebuie să mă ocup de acte” nu îți spune neapărat care este primul pas. În schimb, „trimit documentele pentru contract” este o acțiune clară, pe care o poți începe imediat.

O listă face exact această transformare: ia lucrurile pe care le ai în minte și le pune într-o formă vizibilă și organizată.

Bifarea sarcinilor îți arată că faci progrese

Un alt avantaj este că lista îți permite să vezi ceea ce ai făcut deja.

Atunci când bifezi o sarcină, ai o confirmare vizuală că ai avansat. Chiar dacă lista mai conține alte lucruri, progresul devine vizibil, iar acest lucru poate contribui la menținerea motivației.

De aceea, listele sunt folosite frecvent pentru obiective care presupun mai mulți pași. În loc să privești un proiect ca pe o singură problemă uriașă, îl poți împărți în acțiuni mai mici și mai ușor de gestionat.

O listă prea lungă poate avea efectul opus

Asta nu înseamnă însă că o listă cu 30 de lucruri este automat mai eficientă decât una cu cinci. Dacă lista devine atât de lungă încât îți amintește permanent câte lucruri mai ai de făcut, poate apărea senzația de copleșire. În loc să îți ofere structură, lista devine o nouă sursă de stres.

De aceea, este mai util să stabilești câteva priorități clare și să formulezi sarcinile cât mai concret. În loc să notezi „fac curățenie”, poți scrie „strâng lucrurile de pe birou”. În loc de „mă ocup de e-mailuri”, poți nota „răspund la cele trei e-mailuri urgente”.

Lista nu te face automat mai productiv

Există și o capcană: poți ajunge să confunzi organizarea cu productivitatea. Să petreci 20 de minute construind o listă perfectă nu înseamnă neapărat că ai făcut mai mult decât dacă ai fi început direct prima sarcină.

Lista este utilă atunci când te ajută să treci de la intenție la acțiune. Cel mai bun moment pentru a o face este, de multe ori, chiar înainte să începi treaba, astfel încât să știi care este următorul pas.

Așadar, senzația de productivitate pe care o ai după ce îți faci o listă nu este neapărat întâmplătoare. O listă bună îți organizează obiectivele, îți face progresul vizibil și reduce incertitudinea legată de ceea ce trebuie să faci.

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