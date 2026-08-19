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De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile pe care nu le mai folosim. Ce ne împiedică să facem ordine

De: Daniel Matei 19/08/2026 | 06:10
De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile pe care nu le mai folosim. Ce ne împiedică să facem ordine
Sursa foto: Shutterstock
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Deși știm că nu mai folosim anumite obiecte, simplul gând de a le arunca sau dona poate fi surprinzător de dificil. Hainele pe care nu le mai purtăm, electronicele vechi, cadourile primite sau obiectele cumpărate „pentru orice eventualitate” ajung să ocupe spațiu, dar renunțarea la ele poate declanșa emoții și mecanisme psihologice puternice.

Unul dintre motive este faptul că avem tendința să acordăm o valoare mai mare lucrurilor doar pentru că ne aparțin. Psihologii numesc acest fenomen efectul de proprietate. Odată ce un obiect devine „al nostru”, ne poate fi mai greu să îl evaluăm obiectiv și să acceptăm că nu mai avem nevoie de el, potrivit Psychology Today.

Obiectul ajunge să fie mai valoros pentru că este al nostru

Un tricou vechi poate să nu mai aibă aproape nicio valoare dacă l-am vedea într-un magazin, însă situația se schimbă atunci când este în dulapul nostru de ani de zile.

La acest lucru se adaugă aversiunea față de pierdere. Chiar dacă nu am folosi niciodată obiectul respectiv, renunțarea la el poate fi percepută de creier ca o pierdere. Din acest motiv, uneori preferăm să păstrăm lucruri pe care nu le-am cumpăra din nou dacă nu le-am avea deja.

„Poate o să-mi trebuiască”

Un alt obstacol este teama că vom avea nevoie de obiect tocmai după ce am renunțat la el. „Poate o să-mi trebuiască la un moment dat” este una dintre cele mai comune justificări pentru păstrarea lucrurilor inutile. Problema este că scenariul posibil din viitor ajunge să cântărească mai mult decât realitatea prezentă: obiectul nu este folosit, dar rămâne în casă pentru o situație ipotetică.

În unele cazuri, această teamă este legată și de dorința de a evita risipa. Dacă am plătit mult pentru un produs sau l-am primit cadou, ne poate fi greu să acceptăm că nu ne este de folos.

Banii deja cheltuiți ne pot ține captivi

Aici intervine ceea ce psihologii numesc eroarea costului irecuperabil. De exemplu, dacă ai cumpărat un aparat scump pe care nu îl folosești, faptul că ai plătit pentru el nu îi crește valoarea actuală.

Totuși, tocmai banii deja cheltuiți ne pot face să păstrăm obiectul, în speranța că îl vom folosi cândva și astfel „nu am aruncat banii pe fereastră”.

Amintirile fac lucrurile și mai complicate

Nu toate obiectele sunt păstrate din motive practice. Unele sunt legate de persoane, perioade sau experiențe importante.

Un cadou primit de la cineva drag, hainele purtate într-un moment special sau obiectele rămase de la un membru al familiei pot funcționa ca simboluri ale unor amintiri. În aceste situații, renunțarea la obiect poate părea, emoțional, ca și cum am renunța și la amintirea asociată cu el.

Asta nu înseamnă că trebuie să păstrăm tot ce are o încărcătură sentimentală. Un prim pas poate fi să ne întrebăm dacă obiectul este important sau amintirea este importantă. În unele cazuri, o fotografie a obiectului poate păstra amintirea fără să ocupe același spațiu.

În cele din urmă, ordinea nu presupune să aruncăm tot ce nu folosim. Ideea este să putem face diferența între ce ne este cu adevărat util, ce are valoare sentimentală și ce păstrăm doar din obișnuință, vinovăție sau teama că am putea avea nevoie cândva.

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