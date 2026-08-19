Acasă » Știri » Andreea Marin nu mai ține dietă de un an și jumătate. Regula care o ajută să-și păstreze silueta

Andreea Marin nu mai ține dietă de un an și jumătate. Regula care o ajută să-și păstreze silueta

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 06:20
Andreea Marin nu mai ține dietă de un an și jumătate. Regula care o ajută să-și păstreze silueta
Andreea Marin/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andreea Marin (51 de ani) reușește să își păstreze silueta zveltă, chiar dacă a renunțat dietele stricte. În ultimii ani, „Zâna” surprizelor a trecut prin mai multe transformări spectaculoase, iar acum a reușit să ajungă la greutatea din perioada liceului. Care este secretul care o menține în formă? 

Ultimii ani din viața Andreei Marin au fost marcați deschimbări majore, atât pe plan profesional, cât și personal. „Zâna” s-a înarmat cu multă voință și răbdare, ingrediente care i-au garantat rezultatele visate. Îndrumată de un medic nutriționist, ea și-a construit un stil de viață echilibrat, bazat pe moderație, fără diete sau restricții alimentare.

Ce reguli respectă Andreea Marina după ce a renunțat la diete

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că majoritatea alimentelor pe care le consumă provin din propria grădină, unde cultivă castraveți, roșii, dovlecei, ardei, ceapă și diverse plante aromatice (vezi AICI IAMAGINI din grădină). Pe lângă legumele proaspete, Andreea Marin consumă zilnic ciorbe, supe sau supe cremă.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate.

Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare. În fiecare zi o ciorbiță sau o supă, sau o supă cremă, pentru că e mult mai ușor digerabilă, e plină de nutrienți. E exact ce îi trebuie corpului pentru a fi ajutat”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.

Pe lângă grija pe care o are la alimentație, Andreea Marin face tot posibilul să nu treacă nicio zi fără să facă mișcare fizică. Deși are o agendă încărcată, fosta prezentatoare TV își găsește mereu timp pentru activitate, fie că este vorba despre o plimbare în ritm alert, pilates sau antrenamente cu greutăți în sala de fitness.

„Eu nu-mi doresc să fiu un model de catwalk. Eu îmi doresc să fiu un om care trăiește mai mult, dar mai bine. Nu doar mult. Mi-am dorit foarte mult să învăț aceste principii corecte de viață sănătoasă”, a concluzionat Andreea Marin.

Escrocherie online cu imaginea Andreei Marin. Vedeta îi avertizează pe români să nu cadă în capcană

Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit mulată de la pilates. Orele la sală dau randament

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”
Știri
Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Știri
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele…
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele
Gandul.ro
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Click.ro
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele
Gandul.ro
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”
Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul ...
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și ...
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Vedeta din „Sister Wives”, Janelle Brown, și-a prezentat noul iubit după despărțirea de Kody Brown
Vedeta din „Sister Wives”, Janelle Brown, și-a prezentat noul iubit după despărțirea de Kody Brown
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Există viață după divorț! Codruța Filip, primele declarații despre noul iubit: „O să fiu ...
Există viață după divorț! Codruța Filip, primele declarații despre noul iubit: „O să fiu mult mai atentă!”
Vezi toate știrile