Andreea Marin nu mai ține dietă de un an și jumătate. Regula care o ajută să-și păstreze silueta

Andreea Marin (51 de ani) reușește să își păstreze silueta zveltă, chiar dacă a renunțat dietele stricte. În ultimii ani, „Zâna” surprizelor a trecut prin mai multe transformări spectaculoase, iar acum a reușit să ajungă la greutatea din perioada liceului. Care este secretul care o menține în formă?

Ultimii ani din viața Andreei Marin au fost marcați deschimbări majore, atât pe plan profesional, cât și personal. „Zâna” s-a înarmat cu multă voință și răbdare, ingrediente care i-au garantat rezultatele visate. Îndrumată de un medic nutriționist, ea și-a construit un stil de viață echilibrat, bazat pe moderație, fără diete sau restricții alimentare.

Ce reguli respectă Andreea Marina după ce a renunțat la diete

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că majoritatea alimentelor pe care le consumă provin din propria grădină, unde cultivă castraveți, roșii, dovlecei, ardei, ceapă și diverse plante aromatice (vezi AICI IAMAGINI din grădină). Pe lângă legumele proaspete, Andreea Marin consumă zilnic ciorbe, supe sau supe cremă.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare. În fiecare zi o ciorbiță sau o supă, sau o supă cremă, pentru că e mult mai ușor digerabilă, e plină de nutrienți. E exact ce îi trebuie corpului pentru a fi ajutat”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.

Pe lângă grija pe care o are la alimentație, Andreea Marin face tot posibilul să nu treacă nicio zi fără să facă mișcare fizică. Deși are o agendă încărcată, fosta prezentatoare TV își găsește mereu timp pentru activitate, fie că este vorba despre o plimbare în ritm alert, pilates sau antrenamente cu greutăți în sala de fitness.

„Eu nu-mi doresc să fiu un model de catwalk. Eu îmi doresc să fiu un om care trăiește mai mult, dar mai bine. Nu doar mult. Mi-am dorit foarte mult să învăț aceste principii corecte de viață sănătoasă”, a concluzionat Andreea Marin.

Escrocherie online cu imaginea Andreei Marin. Vedeta îi avertizează pe români să nu cadă în capcană

Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit mulată de la pilates. Orele la sală dau randament