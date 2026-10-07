Simona Gherghe s-a enervat pe concurenții de la „Mireasa”. Ce a văzut în casa lor: „A doua oară în istoria emisiunii”

Tensiunile din casa Mireasa au ajuns într-un punct în care până și Simona Gherghe și-a pierdut răbdarea! Prezentatoarea a reacționat după zile întregi de discuții și reproșuri, iar imaginile pe care le-a văzut au făcut-o să ia atitudine în direct.

Nu este vorba doar despre certurile dintre concurenți. De această dată, problema a ajuns să fie una care ține de felul în care este întreținută casa. Iar ceea ce a văzut Simona Gherghe pare să fi fost suficient pentru ca prezentatoarea să reacționeze fără menajamente.

Simona Gherghe a răbufnit în direct

În casa Mireasa, curățenia a devenit subiect de scandal. Concurentele și mamele lor s-au contrat pe această temă, iar discuțiile au continuat zile la rând.

În loc ca lucrurile să se liniștească, situația pare să fi escaladat. Simona Gherghe a urmărit ceea ce se întâmplă și a decis să le arate telespectatorilor exact cum arată locul în care concurenții trăiesc zi de zi.

Prezentatoarea nu a ascuns că este deranjată de situație. Ba chiar a făcut o mărturisire care arată cât de rar ajunge într-un asemenea punct.

„Casa arată rău (…) Este a doua oară în istoria emisiunii când vă arăt așa o chestie (…) Paharele alea de pe masă sunt acolo de la petrecere”, a transmis Simona Gherghe, la Mireasa.

Replica ei a venit după ce în casa Mireasa au izbucnit noi discuții legate de ordine și de regulile pe care concurenții ar trebui să le respecte.

Ședința care a aprins și mai tare spiritele

Doamna Flori a încercat să pună lucrurile în ordine și a vrut să organizeze o ședință pentru ca problemele din casă să fie discutate. Numai că întâlnirea nu a avut parte de unanimitate. Anne-Mary a ales să nu participe și a explicat că nu a fost de acord cu modul în care i s-a vorbit. Pentru ea, problema nu era doar subiectul discuției, ci și felul în care acesta a fost abordat.

„Ce a fost acolo nu se poate numi ședință, pentru că la o ședință ne adunăm toate, trebuie să fim toate de acord. Dacă cineva nu are starea necesară, nu se simte bine, etc, se face mai târziu, pentru că așa am procedat până acum. Doi la mână, nu mi-a plăcut tonul cu care a venit să vorbească și să mi se spună: „Tu ești ultima care are dreptul să spună lucrul ăsta, că și tu urli”. Nu mi se pare că este un argument valid”, a declarat Anne-Mary, la Mireasa.

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