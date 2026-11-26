Un bărbat din Massachusetts a avut parte de o surpriză uriașă după ce a câștigat un milion de dolari la loterie, însă bucuria nu a durat prea mult. La doar câteva zile după ce a aflat că este marele câștigător, Ariel Velasquez-Morales a fost arestat de agenții Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE), iar acum riscă să fie deportat din Statele Unite.

Povestea sa a atras atenția după ce Loteria din Massachusetts a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care bărbatul apărea zâmbind și ținând în mâini un cec simbolic de un milion de dolari. Acesta cumpărase un bilet răzuibil de 10 dolari dintr-un magazin din East Boston, cartierul în care locuia și unde a fost ulterior reținut. Imaginea câștigătorului a strâns numeroase felicitări din partea internauților, care i-au urat să se bucure de noua avere.

Bărbatul a fost arestat după ce a câștigat

Numai că, marți, agenții ICE l-au arestat, iar situația sa juridică a devenit una complicată. Potrivit autorităților americane, Ariel Velasquez-Morales este cetățean salvadorian și a intrat ilegal în Statele Unite în anul 2013, traversând granița prin Texas. Un an mai târziu, un judecător specializat în probleme de imigrație a emis un ordin de îndepărtare a acestuia de pe teritoriul american, însă bărbatul nu a părăsit țara.

În prezent, acesta se află în custodia ICE și urmează să rămână acolo până la punerea în aplicare a deportării. Deocamdată, nu se știe dacă va putea păstra banii câștigați la loterie.

Ariel Velasquez-Morales a optat pentru încasarea premiului într-o singură tranșă, ceea ce înseamnă că suma pe care a primit-o este de 650.000 de dolari înainte de plata impozitelor, și nu un milion de dolari. Autoritățile nu au precizat dacă informațiile despre câștigul său au avut vreo legătură cu identificarea și reținerea acestuia.

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