Înainte de aparițiile de la Insula Iubirii, de viața afișată în Roma și de relația cu Prințul Marco, Bianca Ghiurcă era o adolescentă din Bacău care ducea o viață complet diferită. Fotografiile din 2014, perioada în care încă locuia în România, arată o tânără aflată la început de drum, cu un stil simplu, departe de imaginea pe care o afișează astăzi în mediul online.

Bianca Ghiurcă a ajuns în atenția publicului după participarea la Insula Iubirii, însă puțini își mai amintesc cum arăta aceasta înainte de mutarea în Italia. Imaginile din 2014, realizate în perioada în care locuia în Bacău, surprind o adolescentă cu trăsături recognoscibile și un look specific acelei perioade, cu mult înainte ca destinul să o poarte la Roma, acolo unde avea să îl cunoască pe Prințul Marco și să își construiască actuala viață.

Bianca Ghiurcă, înainte de Italia și de celebritatea de la Insula Iubirii

Fotografiile publicate în urmă cu mai bine de un deceniu o arată pe Bianca Ghiurcă într-un apartament din Bacău, realizând selfie-uri în oglindă, așa cum era la modă în acea perioadă. Purta părul prins într-o coadă înaltă, machiaj discret și ținute casual.

Deși timpul a trecut, multe dintre trăsăturile sale au rămas neschimbate. Sprâncenele expresive, privirea puternică și forma feței sunt elemente care o fac ușor de recunoscut și astăzi. Diferențele sunt date mai degrabă de stilul vestimentar și de modul în care și-a construit imaginea publică în ultimii ani.

În prezent, Bianca afișează o imagine mult mai sofisticată, asociată cu viața pe care o duce în Italia, însă fotografiile din 2014 demonstrează că transformarea a fost una treptată, construită în timp.

Adolescența petrecută în Bacău i-a schimbat complet traseul

Puțini știu că Bianca Ghiurcă este originară din Bacău și că o bună parte a copilăriei și adolescenței sale s-a desfășurat în România. Potrivit dezvăluirilor făcute chiar de ea, părinții săi erau stabiliți în Italia încă din anul 2000, în timp ce ea a rămas în țară și a crescut alături de rude.

La castingul pentru sezonul din 2025 al Insulei Iubirii, Bianca a povestit:

„Mă numesc Bianca, am 26 de ani, sunt din Bacău. Acum 11 ani m-am mutat în Italia, unde am lucrat ca ospătăriță. Părinții mei stau în Italia, sunt acolo din 2000. Eu am crescut cu unchii mei, numai că am făcut câteva boacăne la școală, cum se zice, și a trebuit să vină să mă ia, să mă duc.”

Aceasta a mai dezvăluit că a fost exmatriculată în clasa a X-a și a rămas cu nouă clase absolvite, moment care a determinat mutarea definitivă în Italia.

Întâlnirea cu Prințul Marco i-a schimbat viața

După plecarea din România, Bianca a început să lucreze în domeniul ospitalității, ca ospătăriță. Tot în Italia avea să îl cunoască pe Marco Dăscăliuc, cunoscut publicului drept Prințul Marco. Cei doi s-au întâlnit într-un local unde Bianca lucra la acea vreme, iar relația lor s-a transformat într-o poveste de dragoste care durează de aproximativ un deceniu.

Drumul nu a fost însă unul lipsit de dificultăți. Marco a povestit că, la începutul relației, cei doi au trecut prin probleme financiare serioase și chiar au fost evacuați din locuința în care stăteau cu chirie.

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