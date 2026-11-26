Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme închisă, ploi slabe și temperaturi maxime care nu vor depăși 7 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de joi, cerul va fi predominant noros în Capitală, iar temperatura maximă se va situa între 6 și 7 grade Celsius.

Meteorologii anunță precipitații slabe, cantitățile de apă acumulate urmând să fie cuprinse între 1 și 3 l/mp.

În noaptea de joi spre vineri, temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade Celsius, fiind mai ridicate decât cele înregistrate în noaptea precedentă. Municipiul București nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice emise pentru alte regiuni ale țării.

Ninsori și viscol în mai multe zone din România

Până vineri dimineață, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice și sud-vestice, cantitățile de apă acumulate vor ajunge, pe alocuri, la 15-30 l/mp.

În zonele subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, sunt așteptate inclusiv precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă poate ajunge la 2-7 centimetri.

Totodată, meteorologii avertizează că se poate forma polei, în special în regiunile sud-vestice, centrale și nord-estice ale țării, precum și la munte.

Până joi, la ora 20:00, Carpații Meridionali și Munții Banatului se află sub incidența unui Cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului.

La altitudini mari, rafalele pot atinge viteze de 90-110 km/h, determinând reducerea vizibilității.

Stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, între 10 și 15 centimetri, însă în vestul Carpaților Meridionali acesta poate ajunge la aproximativ 25 de centimetri.

Avertizarea meteorologică vizează și sudul Banatului, unde vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.

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