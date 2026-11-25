Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare de precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineață. Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de viscol și vânt puternic, rafalele urmând să atingă, la munte, viteze de până la 110 km/h.

Potrivit informării publicate de ANM, în intervalul 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice și sud-vestice, cantitățile de apă vor ajunge, local, la 15-30 de litri pe metru pătrat.

Vor predomina ploile, însă joi dimineață sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zona dealurilor subcarpatice din Oltenia și Muntenia. Spre seară și în timpul nopții, va ninge și în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde stratul de zăpadă va avea între 2 și 7 centimetri.

În regiunile montane, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, grosimea stratului nou de zăpadă va fi, în general, de 5-10 centimetri.

Riscul formării poleiului va fi mai ridicat în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte.

Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic

Atenționarea cod galben va intra în vigoare joi, 26 noiembrie, la ora 05:00 și va fi valabilă până la ora 20:00.

Aceasta vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, cu precădere la altitudini de peste 1.400 de metri, unde sunt prognozate ninsori viscolite și intensificări ale vântului. În sudul Banatului, rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h. În zonele montane înalte, vântul va atinge viteze de 90-110 km/h, iar vizibilitatea va fi redusă din cauza viscolului.

Meteorologii estimează că stratul de zăpadă depus în aceste zone va măsura între 10 și 15 centimetri, în timp ce în vestul Carpaților Meridionali grosimea acestuia va ajunge la aproximativ 25 de centimetri.

Intensificări ale vântului vor fi și în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge izolat viteze de 40-60 km/h.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece, iar temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în noaptea de miercuri spre joi. Maxima zilei de miercuri va fi cuprinsă între 6 și 8 grade Celsius, iar minima va fi de minus 3 – minus 1 grad.

Joi, cerul va fi acoperit și vor fi perioade cu ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi de 6-7 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 1 și 3 grade Celsius.

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