Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a câștigat titlul Miss Univers 2026, în cadrul finalei desfășurate marți seară la San Juan. România a fost reprezentată la ediția aniversară a concursului de Sabina Parmac.

Jennifer Barreto, în vârstă de 27 de ani, a primit coroana din partea câștigătoarei ediției precedente, mexicanca Fatima Bosch, chiar în fața publicului din Puerto Rico.

Pe locul al doilea s-a clasat reprezentanta Republicii Dominicane, Melissa Nunez, iar podiumul a fost completat de reprezentanta Venezuelei, Clara Vegas Goetz. Concurentele din Filipine și Noua Zeelandă au completat clasamentul primelor cinci finaliste.

Este pentru a șasea oară când o reprezentantă a Puerto Rico câștigă titlul Miss Univers și pentru prima dată în ultimii 20 de ani.

Ediția precedentă a concursului Miss Univers, desfășurată în Thailanda, a fost marcată de numeroase controverse. Înaintea finalei, mexicanca Fatima Bosch a avut un conflict cu Nawat Itsaragrisil, unul dintre organizatorii competiției, care a criticat-o în fața celorlalte participante. Mai multe concurente au părăsit atunci sala în semn de solidaritate cu reprezentanta Mexicului.

Cine este Jennifer Barreto, câștigătoarea Miss Univers 2026

Jennifer Barreto a intrat în istoria competiției, devenind prima femeie căsătorită și mamă care obține titlul Miss Univers. Tânăra are o fetiță în vârstă de șapte ani, pe nume Penelope, iar soțul său este militar în armata americană.

Jennifer Barreto este absolventă de Psihologie și are două diplome de masterat, în psihologie și asistență socială clinică. Lucrează ca specialist în prevenție în cadrul armatei americane și este implicată în activități de voluntariat, potrivit People.

Înainte de acest an, tânăra nu avea experiență în concursurile de frumusețe. Prima sa apariție pe podium a avut loc în luna februarie, iar în iunie a câștigat deja titlul Miss Univers Puerto Rico.

Reprezentanta României a defilat într-un costum dedicat operei lui Brâncuși

Reprezentanta României, Sabina Parmac, a atras atenția prin ținuta prezentată în cadrul probei costumelor naționale, chiar dacă nu s-a numărat printre finaliste.

Tânăra a purtat o creație vestimentară inspirată din operele lui Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului român.

Costumul, denumit „România – Călătoria infinitului”, a inclus o replică aurie a Coloanei Infinitului, o mantie pe care au fost imprimate imagini cu Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, precum și un accesoriu inspirat de pasărea Măiastra, potrivit Gândul.

Sabina Parmac a câștigat titlul Miss Univers România în luna octombrie a acestui an. Tânăra a practicat volei timp de opt ani, inclusiv la nivelul lotului național, iar ulterior s-a orientat către modeling, participând și la Milano Fashion Week. În prezent, reprezentanta țării noastre este studentă la Psihologie.

CITEȘTE ȘI:

Miss Canada a ascuns că era însărcinată în timp ce concura la Miss Universe. Motivul pentru care nimeni nu a aflat până după competiție

Dragoș Săvulescu și Angela Martini divorțează, după 7 ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Miss Universe Albania