De-a lungul sezonului X al emisiunii Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță (28 de ani) a devenit subiectul mai multor glume și ironii în mediul online. Principala problemă a fost incoerența sa în declarații și exprimarea stângace. Recent, el a făcut lumină în acest caz și și-a „spălat” imaginea, mărturisind faptul că a absolvit doar 6 clase în România.

Declarațiile sale vin în contextul în care în timpul filmărilor de lnsula Iubirii a evitat constant să admită ce s-a întâmplat cu adevărat între el și „Gândac”, prietena Claudiei Ion. De fiecare dată când acest subiect era adus în discuție, Mocăniță efectiv se bloca și își găsea cu greu cuvintele.

„Nu am făcut mai mult de 6 clase în România”

Ulterior, după difuzarea imaginilor La TV, Mocăniță s-a simțit dator cu o explicație și și-a justificat stângăcia din exprimare, mărturisind că a terminat doar 6 clase în România. Născut în Băilești, județul Dolj, numele lui complet este Ionuț Nicușor Mocăniță. În anul 2011, când avea 13 ani (după terminarea celor 6 clase), acesta s-a mutat cu părinții în Irlanda. Așa cum chiar el a dat de înțeles, cel mai probabil a continuat studiile acolo și limba română a rămas un semi-mister pentru el, după cum fanii emisiunii și-au dat sema de-a lungul filmărilor din Thailanda.

„Vreau să vă spun că, da, am înșelat-o pe Claudia, am înșelat-o cu prietena ei și nu a fost vorba doar de niște mesaje. Simt nevoia să-mi asum lucrurile astea public, mai ales acum când am văzut emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit și că trebuie să îmi recunosc vina, fapt care m-a copleșit, m-a făcut să fiu incoerent, să nu mai vorbesc cum trebuie, să am atâtea greșeli gramaticale. Oricum eu nu am făcut mai mult de 6 clase în Români și se vede, deci nu este ca o scuză. Eu doar vă explic despre viața mea. Îmi pare rău că am probleme în exprimare. Îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala, chiar îmi pare rău. Trebuia să-mi asum de la început, să spun lucrurilor pe nume și apoi să vin să explic ce se întâmplă în relația mea””, a transmis acesta.

Mocăniță a revenit în România în urmă cu câțiva ani și și-a făcut un trai. S-a apucat de frizerie și, în 2019, când avea 21 de ani, s-a angajat la House of Barbers în București. În 2022, a devenit anteprenor și și-a făcut propriul salon, Damoti Barber Shop, în zona Universitate din București, unde oferă servicii de tuns, îngrijirea bărbii și styling.

Mocăniță a rămas cu ispita Andrușca

Până aproape de finalul testului din Thailanda, Mocăniță s-a făcut remarcat prin ambiția sa de a sta cât mai departe de ispitele feminine din vilă. Nu pentru că nu s-ar fi simțit atras de nicio femeie de acolo, ci pentru că avea de demonstrat cât de mult ce bărbat fidel este și cât de mult „o iubește” pe Claudia. Sub pretextul iubirii sincere, concurentul a „fentat” mult timp orice interacțiune riscantă, însă, pe ultima sută de metri, a cedat în fața ispitei Andrușca. Ei bine, după terminarea filmărilor, cei doi au continuat povestea în România, iar în prezent locuiesc împreună. Recent, CANCAN.RO i-a surprins într-un moment „de familie”, în parcarea unui centru comercial.

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