Prințul Marco este unul dintre concurenții care au atras atenția la Insula Iubirii. Acesta a picat în ispită și a încălcat toate limitele pe care soția sa le-a impus. Marco a fost cucerit de ispita Gabriella, iar cei doi au ajuns chiar să împărtășească momente intime. Ei bine, deși și-a înșelat partenera, acum concurentul nu pare să fie prea afectat și chiar își scuză infidelitatea de la Insula Iubirii.

Deși credea că va trece fără probleme testul din Thailanda, planurile lui Marco au fost complet date peste cap de ispita Gabriella. Acesta s-a îndrăgostit, s-a bucurat din plin de momentele petrecute alături de ispită și a mers până la capăt.

Cum își scuză Prințul Marco infidelitatea

Deși inițial părea că regretă tot ce a făcut și a vărsat lacrimi amare, după ce a aflat că Bianca îl va ierta, Marco pare că și-a uitat vina. Concurentul de la Insula Iubirii a devenit foarte vocal în ultima perioadă și a pornit numeroase atacuri la adresa unora dintre concurenți, dar și la adresa ispitelor.

Recent, într-un clip postat în mediul online, care avea scopul de a fi o nouă săgeată către unele ispite, Marco și-a scuzat, printre altele, și infidelitatea. Se pare că acesta consideră că, deși și-a înșelat soția, este un „om curat”. Prințul Marco a mai argumentat că i-a greșit partenerei sale o singură dată, iar faptul că a fost asumat pare că îi mai reduce din vină.

„Eu am făcut ce am făcut, am greșit doar o dată în viață. Am recunoscut, am făcut-o de față cu toată lumea. M-ați criticat, m-ați aruncat în noroi. Dar știți ce, uite, capul sus, sunt un om curat. Nimeni nu poate să zică altfel despre mine. Am o reputație, toți cei care mă cunosc știu cine sunt. Dar voi ați vorbit foarte puțin despre voi. O să vorbesc eu mai multe”, a spus Marco.

Deși Insula Iubirii încă nu s-a încheiat, fanii show-ului au aflat în avans deznodământul în ceea ce privește cuplul format din Bianca și Marco. Cei doi nu au mai ținut cont de contractul semnat cu Antena 1 și s-au afișat de numeroase ori împreună.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Marco a reacționat după atacul lui Frankie! Singurul cuvânt care a aprins din nou scandalul

„Obsesia” care-i face pe Marco și Bianca de nedespărțit! O fostă ispită de la Insula Iubirii rezolvă misterul relației dintre cei doi concurenți