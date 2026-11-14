Prințul Marco o comite a doua oară cu Gabriella! Imaginile din așternuturi o vor doborî pe Bianca: ”Am coborât din nou în iad”

Prințul Marco o comite a doua oară cu Gabriella! Imaginile din așternuturi o vor doborî pe Bianca: ”Am coborât din nou în iad”
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Prințul Marco o comite din nou /Foto: Captură Antena 1
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Insula Iubirii sezonul 10 a intrat pe ultima sută de metri și aduce noi răsturnări de situație. După ce și-a făcut numeroase procese de conștiință pentru că a picat în ispită și a încălcat absolut toate limitele impuse de Bianca, Prințul Marco o comite din nou! Se pare că acesta nu s-a putut abține, iar el și Gabriella urmează să împărtășească noi momente intime. Bianca va exploda când va vedea, din nou, imaginile infidelității.

Prințul Marco a fost unul dintre personajele care a atras atenția la Insula Iubirii sezonul 10. Deși a plecat în Thailanda sigur pe el, cu credința că va duce testul până la capăt, a picat în ispită. Marco s-a apropiat de Gabriella, s-a îndrăgostit și nu a mai ținut cont de nimic. La date-ul de 24 de ore, el și ispita s-au lăsat purtați de val, iar scenele de amor nu au lipsit.

Prințul Marco o comite din nou

Complicate sunt căile iubirii, mai ales în ceea ce îl privește pe Prințul Marco. Deși a venit încrezător, testul Insula Iubirii s-a dovedit mai greu decât se aștepta. A picat complet în ispită și pare că nu se oprește aici. Ei bine, deși a văzut cât de afectată a fost Bianca după ce a văzut imaginile cu el și Gabriella, concurentul o comite din nou.

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Săptămâna viitoare la Insula Iubirii va avea loc ultima petrecere din acest sezon. Din imaginile difuzate de Antena 1 se pare că această petrecere o să fie una destul de încinsă, atât în vila băieților, cât și în a fetelor. Pe de o parte, Claudia își dă frâu liber sentimentelor, iar pe de cealaltă parte Gabriella și Marco ajung, din nou, în pat.

Prințul Marco o comite din nou /Foto: Captură Antena 1

În trailerul prezentat pentru edițiile de săptămâna viitoare se poate observa că ultima petrecere aduce o situație tensionată pentru Marco și Gabriella. Cei doi se retrag pe plajă și, printre lacrimi, fiecare își verbalizează fricile.

„Am stricat tot. Și pe tine (n.r. Gabriella), și pe Bianca și pe mine”, îi va spune Marco ispite.

De asemenea, Gabriella este și ea destul de afectată și mărturisește cu lacrimi în ochi că totul este mult prea greu și că vrea să plece acasă. Însă, după acest moment de vulnerabilitate împărtășit pe plajă, cei doi reconfigurează traseul și ajung, din nou, în pat. Gabriella și Marco vor încălca, din nou, toate limitele.

„Am coborât din nou în iad. M-am pătat din nou, dar m-am simțit bine din nou. Spuneți-mi ce vreți”, va mărturisi Prințul Marco la testimoniale.

Așadar, se pare că legătura care s-a format între ispită și concurent este una destul de puternică. Atât de puternică, încât, deși și-a văzut soția suferind, Marco alege, din nou, să calce strâmb. Rămâne de văzut cum va reacționa Bianca de această dată.

 

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Foto: Captură Antena 1, Instagram

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