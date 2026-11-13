Ce va face Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginilie 18+ cu Prințul Marco și Gabriella: „L-am rugat să se abțină”

Ce va face Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginilie 18+ cu Prințul Marco și Gabriella: „L-am rugat să se abțină”
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Ce decizie a luat Bianca după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella/ sursă foto: captură video
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După ce l-a văzut pe Prințul Marco în timpul unor ipostaze interzise minorilor alături de ispita Gabriella, Bianca Ghiurcă a luat o decizie neașteptată în legătură cu căsnicia lor. 

Dream date-ul dintre Prințul Marco și Gabriella s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru Bianca Ghiurcă. După ce și-a văzut soțul că a cedat în fața ispitei favorite, concurenta și-a scos lavaliera și a plecat în timpul ceremoniei focului, înjurând, blestemând și cerând să fie trimisă acasă, deoarece simte că a îndurat și a suferit suficient.

Bianca Ghiurcă: „L-am rugat să se abțină până se termină testul”

În ediția de vineri, 13 noiembrie, Bianca Ghiurcă a fost aproape pe punctul de a da foc Insulei, la propriu, după ce l-a văzut pe Prințul Marco în pat cu Gabriella. Imaginile din timpul partidei de amor dintre cei doi nu i-au picat tocmai bine. Cu toate acestea, în ciuda trădării, Bianca a mărturisit că este decisă să își salveze căsnicia și să își ierte soțul. Mai mult de atât, ea a mărturisit că alegerea finală îi aparține, de fapt, lui Marco, care va trebui să decidă dacă acceptă să rămână într-o relație în care va fi urmărit la fiecare pas.

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„I-am și spus, l-am rugat să se abțină dacă îi place, dacă nu mai poate, măcar până când ieșim de aici, apoi să facă ce vrea, dacă nu-l prind. Nu o să arunci colierul niciodată. Până nu vorbesc cu el și până când el nu va decide ce vrea el să facă. Dar decizia mea e să rămân cu el oricum, oriunde, orice ar fi. Problema este la el, dacă el acceptă ca eu să fiu mai rău decât când am venit aici”, a spus Bianca după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella.

Bianca și Prințul Marco au rămas împreună

După cum a mărturisit la doar câteva ore după ce a fost înșelată, Bianca l-a iertat pe Marco și au rămas împreună după testul din Thailanda. În mediul online au apărut imagini cu aceștia în timp ce mergeau împreună să filmeze testimoniale pentru Insula Iubirii, cele care se filmează la șase luni după încheierea filmărilor din Thailanda – vezi AICI IMAGINI.

Mai mult de atât, cei doi au fost surprinși împreună la botezul băiețelul Iustinei Loghin și al lui Cornel Luchian, concurenții din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. Printre invitați s-au numărat Prințul Marco și Bianca, dar și cuplul Moconiță – Andrușca. Manelistul Răzvan de la Pitești le-a cântat, iar ei au dansat fără rețineri – vezi AICI IMAGINI.

Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii

Prima reacție a Prințului, după ce Gabriella i-a trimis un mesaj ascuns. Bărbatul infidel a explicat de ce a ales-o pe Bianca

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