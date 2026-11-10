Prima reacție a Prințului, după ce Gabriella i-a trimis un mesaj ascuns. Bărbatul infidel a explicat de ce a ales-o pe Bianca

Prima reacție a Prințului, după ce Gabriella i-a trimis un mesaj ascuns. Bărbatul infidel a explicat de ce a ales-o pe Bianca
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Prințul Marco a reacționat după mesajele Gabriellei
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Insula Iubirii sezonul 10 se apropie de sfârșit, iar fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare deznodământul final. Însă, în cazul unora, adevărul a ieșit la suprafață mult mai devreme. Astfel, publicul deja a aflat că Prințul Marco și Bianca rămân împreună, chiar dacă bărbatul a fost infidel. Însă, chiar și așa, ispita Gabriella pare că este cu gândul tot la Marco și a transmis mai multe mesaje cu subînțeles pentru acesta. Acum, Prințul a reacționat și a explicat de ce în cele din urmă a ales-o pe Bianca.

Prințul Marco și Gabriella au trăit intens experiența de la Insula Iubirii, iar în cele din urmă au ales să meargă până la capăt și nu au mai ținut cont de nicio limită impusă de Bianca. Concurentul și-a înșelat soția și s-a bucurat din plin de compania Gabriellei. Însă, chiar și așa, se pare că în cele din urmă Prințul a obținut iertarea Biancăi, iar cei doi soți au ales să rămână împreună, după cum s-au dat de gol deja în numeroase rânduri.

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Însă, chiar dacă Prințul a ales să rămână lângă soția lui, Gabriella pare că nu îl poate uita și a transmis mai multe mesaje cu subînțeles pentru acesta.

„Sufletul meu de Marco să fie ocupat. Deodată să nu mă mai trezesc cu tine în pat. Am avut un vis cu tine, că te întorceai la mine și din rău m-am făcut bine”, este ultimul mesaj transmis de Gabriella, care a adaptat versurile unei melodii.

Prima reacție a Prințului Marco

Ei bine, se pare că mesajele transmise de Gabriella nu au rămas fără răspuns. În timp ce ispita face clar faptul că nu a reușit să îl uite, Marco a venit cu un răspuns dureros pentru ea. La rândul său, acesta a postat în mediul online câteva mesaje cu direcție.

„Și, în cele din urmă, adevăratul lux înseamnă să te trezești fără să ai un război în minte, să ai inima liniștită și sufletul împăcat”, este primul mesaj transmis de Prințul Marco.

Prințul Marco, prima reacție după mesajele Gabriellei /Foto: Instagram

De asemenea, într-un alt mesaj postat pe pagina sa de Instagram, Prințul s-a folosit de un clip de pe TikTok pentru a explica de ce în ciuda sentimentelor pe care le-a dezvoltat pentru Gabriella a ales-o totuși pe Bianca.

Se pare că pentru concurentul de la Insula Iubirii contează mai mult sentimentele care rezistă și atunci când lucrurile devin dificile. Astfel, acesta pune mai mult preț pe iubirea pe care Bianca i-a oferit-o în toți anii de relație, în comparație cu „idila perfectă” trăită în Thailanda.

„Cele mai frumoase relații nu sunt cele în care nu există probleme, ci cele în care ambii parteneri țin suficient de mult unul la celălalt încât să găsească o modalitate de a le depăși împreună. Iubirea nu este întotdeauna frumoasă sau ușoară.

Uneori este complicată, alteori dificilă. Înseamnă să repari împreună ceea ce s-a stricat, în loc să întorci spatele și să pleci. Adevărata iubire nu se măsoară prin momentele perfecte, ci prin felul în care înfruntați momentele imperfecte.

Relațiile care durează nu sunt cele fără probleme, ci acelea în care ambii parteneri refuză să renunțe. Acelea în care continuați să vă alegeți unul pe celălalt, iar și iar și iar, chiar și atunci când este greu. Pentru că oricine poate iubi atunci când totul merge bine. Dar să iubești în momentele dificile este ceea ce face ca iubirea să fie adevărată”, este mesajul transmis de Prințul Marco.

 

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Foto: Instagram

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