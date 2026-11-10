BANC | „Bulă, de ce ai întârziat?”

BANC | "Bulă, de ce ai întârziat?"
BANC | "Bulă, de ce ai întârziat?"
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

– Bulă, de ce ai întârziat?
– Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum.
– Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?
– M-am întors cu escală!

BANC |

BANC | „Bulă, de ce ai întârziat?”

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Dacă cineva lucrează

Motto-ul zilei:

Dacă cineva râde, râzi împreună cu el!

Dacă cineva cântă, cântă împreună cu el!

Dacă cineva lucrează, lasă-l să lucreze!

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:
— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!
Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:
— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?
Soțul răspunde:
— Poftim? A zis ceva?

VEZI ȘI: BANC | Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate

BANCUL ZILEI | Elena de la cabinetul stomatologic

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