BANC | „Bulă, de ce ai întârziat?”

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, de ce ai întârziat?

– Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum.

– Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?

– M-am întors cu escală!

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Motto-ul zilei: