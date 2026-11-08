BANC | Bulă se adresează încurajator către fiul său

BANC | Bulă se adresează încurajator către fiul său
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

Bulă se adresează încurajator către fiul său:
– Hai, fiule, încă un pas, încă un pas! Încă unul, asa, asa, micuţ, încet-încet! Bubulinoooo, adu-mi repede camera video să îl filmăm pe feciorașul nostru, a venit de la balul de absolvire!

Alte bancuri haioase

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă foarte gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.

Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?

– De când eram un cățeluș!

Doctorul, nedumerit:
– Și de ce nu ați venit până acum la consultație?

– Păi nu puteam să intru în cabinet, că nu mă lăsați fără lesă!

Soțul și soția

O femeie își așteaptă soțul acasă. Când acesta intră pe ușă, ea îl întreabă:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

– Nu, iubirea mea, cum să mă recăsătoresc?

– Dar dacă totuși ai face-o?

– Bine, poate peste câțiva ani…

– Și ai lăsa-o să doarmă în patul nostru?

– Păi unde să doarmă?

– Și ai lăsa-o să poarte hainele mele?

– Dacă îi vin, de ce nu?

Femeia, deja nervoasă:
– Și ai lăsa-o să conducă mașina mea?

Soțul:
– Nu, că nu are permis!

Soția:
– Cum adică nu are permis?!

Soțul:
– Păi da, iubire, ești moartă de doi ani, iar ea încă nu a învățat să conducă!

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