S-a aflat cine e tânăra din Turda găsită moartă într-un apartament din Vâlcea. Andrada ar fi avut o legătură cu un participant la Insula Iubirii

O tânără în vârstă de 21 de ani, din Turda, județul Cluj, a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat în regim hotelier din Râmnicu Vâlcea. Deocamdată, cauza morții nu este cunoscută, iar ancheta este în plină desfășurare.

Descoperirea a fost făcută în seara zilei de 6 noiembrie, într-un imobil din zona Ostroveni Sat. Primele concluzii medico-legale nu au indicat urme de violență pe corpul tinerei, însă răspunsurile decisive sunt așteptate după finalizarea analizelor de laborator.

Moarte suspectă într-un apartament închiriat

Cazul a intrat imediat în atenția polițiștilor și a procurorilor, care încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de decesul tinerei. Medicii legiști au efectuat autopsia, însă aceasta nu a scos la iveală urme de agresiune fizică.

Pentru clarificarea cauzei morții au fost recoltate probe histopatologice și toxicologice, iar rezultatele sunt așteptate în perioada următoare. Potrivit informațiilor apărute până acum, în locuință nu au fost descoperite droguri.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații, până la stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

Cine era tânăra găsită decedată

Tânăra avea domiciliul în municipiul Turda, județul Cluj. Potrivit unor informații apărute în presa locală, aceasta ar fi locuit în zona Solvay, de la marginea orașului, însă acest aspect nu a fost confirmat oficial.

Nici motivul pentru care se afla la Râmnicu Vâlcea nu a fost comunicat de autorități până în acest moment.

Între timp, într-o actualizare publicată ulterior, a fost vehiculat faptul că „Andrada S.” ar fi numele tinerei găsite fără viață în apartamentul închiriat.

În jurul cazului au apărut și o serie de informații neoficiale. Surse citate de publicații locale susțin că tânăra s-ar fi aflat în municipiu pentru a lucra în industria pentru adulți, iar în seara dinaintea tragediei s-ar fi întâlnit cu mai multe persoane.

Aceleași surse afirmă pentru TurdaNews că ar fi avut o legătură unul dintre participanții emisiunii „Insula Iubirii” din acest sezon.

Până în prezent, niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată de anchetatori sau de alte surse oficiale, motiv pentru care trebuie tratate cu prudență.

Analizele de laborator vor aduce răspunsurile

În spațiul public a fost avansată inclusiv ipoteza unei posibile supradoze. Deocamdată, aceasta rămâne doar o variantă luată în calcul neoficial, fără a fi confirmată de autorități.

Cauza exactă a morții va putea fi stabilită doar după finalizarea tuturor investigațiilor medico-legale. Până atunci, ancheta continuă, iar polițiștii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei de 21 de ani găsite decedate în apartamentul din Râmnicu Vâlcea.

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