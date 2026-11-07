Prințul se răzbună pe Frankie după ce și-a „tradus” soția cu Gabriella! Marco a spus ce făcea ispita în vilă: „Se ținea numai după…”

Un videoclip șters de pe rețelele de socializare a devenit motivul unui scandal între Prințul Marco și Frankie de la „Insula Iubirii”. Concurentul susține că ispita și persoanele din comunitatea acesteia i-ar fi raportat unul dintre materialele publicate în mediul online după infidelitatea cu Gabriella, iar reacția lui nu a întârziat să apară. Acesta a lansat o serie de acuzații la adresa blondinei, despre care spune că ar fi avut un comportament complet diferit față de cel din spatele camerelor de filmat. Mai mult, Marco a amenințat că va face dezvăluiri despre Frankie și că oamenii vor afla în curând cum s-ar fi comportat aceasta pe insulă.

Primul reproș al lui Marco a vizat videoclipul care ar fi fost raportat și ulterior eliminat de pe platforma de socializare. Concurentul consideră că materialul nu conținea nimic care să justifice această măsură și a insinuat că Frankie ar încerca să împiedice apariția unor informații despre ea.

Prințul se răzbună pe Frankie de la Insula Iubirii

Acesta a ironizat comunitatea ispitei și a susținut că nu se va opri aici, promițând că va reveni cu noi detalii despre comportamentul acesteia din timpul emisiunii.

„Frankie mi-a dat report la video, împreună cu grupul ei de «frankiesteini». Mi-ați dat report și ați șters acel video. Dar ce credeți? În acel video nu am spus nimic. O să aflați cine este această persoană în zilele următoare. Va trebui să-mi închizi profilul, Frankie, ca să nu afle lumea cine ești. Uitați-vă cum, pe insulă, se ținea numai după fundul meu! La testimoniale vorbea urât despre toată lumea, zâmbea în fața tuturor ca un șarpe, iar apoi îi vorbea de rău pe toți. Ești cea mai falsă persoană pe care am cunoscut-o vreodată! Am întâlnit persoane urâte în viața mea, dar tu le-ai întrecut pe toate. Lumea va afla foarte curând cine ești cu adevărat”, a declarat Prințul Marco în mediul online.

Frankie, dată în vileag de Marco

Dincolo de nemulțumirea legată de videoclip, Marco a vorbit și despre interacțiunile pe care le-ar fi avut cu Frankie în timpul filmărilor. Acesta susține că blondina ar fi încercat să afle cât mai multe informații despre ceilalți concurenți, în timp ce despre propria persoană ar fi evitat să ofere detalii.

Mai mult, concurentul consideră că Frankie ar fi reușit să influențeze modul în care ceilalți o percepeau, astfel încât atenția să nu fie îndreptată asupra ei. Prințul a afirmat că a avut suspiciuni încă de la început, însă comportamentul ispitei l-ar fi făcut să își formeze o părere tot mai clară.

„Bună, sunt Frankie și fac bani! De la început mi s-a părut ceva în neregulă la ea, dar, prin manipulare, a reușit să facă în așa fel încât să nu vorbim despre ea. În schimb, ea vorbea despre toată lumea și căuta să afle tot felul de lucruri de la ceilalți, mai puțin despre propria persoană. A reușit să ne manipuleze astfel încât atenția să nu fie îndreptată asupra ei”, a mai declarat Marco.

În urma mesajelor publicate, Prințul Marco a lăsat să se înțeleagă că nu și-a încheiat seria dezvăluirilor și că ar putea reveni cu noi informații despre ispită după terminarea emisiunii.

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