Frankie l-a pus la punct pe „fotbalistul” Marco după ce s-a lăudat că a „marcat” la Gabriella Barbu: „Să te bucuri așa la un autogol…”

Prințul Marco a devenit unul dintre cele mai comentate personaje de la „Insula iubirii”, după ce nu a mai rezitat tentației și a căzut în ispită cu Gabriella. Astfel, concurentul a ajuns într-o situație controversată în raport cu partenera sa, Bianca Ghiurcă. Imaginile difuzate în emisiune au stârnit numeroase reacții, iar colegii săi, inclusiv ispitele, nu au ratat ocazia de a comenta cele întâmplate. Printre persoanele care au avut o replică acidă la adresa concurentului s-a numărat și Frankie. Blondina a făcut o glumă acidă pe seama modului în care Marco și-a prezentat experiența.

Totul a pornit după ce Prințul a publicat un videoclip în mediul online, în care apărea îmbrăcat în echipamentul naționalei României. Acesta a ales să facă o comparație între experiența sa de la „Insula iubirii” și un meci de fotbal. Astfel, concurentul a construit o întreagă analogie în jurul unei victorii obținute în ultimele minute ale partidei.

Mai exact, Marco a făcut trimitere la celebrul minut 90, sugerând că a reușit să marcheze atunci când nimeni nu se mai aștepta. Aluzia pare să facă referire la apropierea sa de Gabriella, ispita din Spania. Totodată, echipamentul naționalei României a completat mesajul cu substrat fotbalistic. Prin această comparație, concurentul a transformat experiența trăită în Thailanda într-o glumă în care aventura cu Gabriella este prezentată drept o victorie.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco.

Ispita Frankie l-a ironizat pe Prințul Marco

Videoclipul nu a trecut neobservat, iar Frankie a intervenit cu o replică ironică. Ispita a făcut haz de situația în care se află Prințul și a ales să răspundă într-un mod sarcastic. De această dată, însă, comparația nu a fost deloc una favorabilă pentru Marco.

Frankie a sugerat că ceea ce concurentul consideră o victorie ar putea fi privit cu totul diferit. Mai exact, blondina a făcut o aluzie la un autogol. Ea a ironizat entuziasmul cu care Prințul și-a prezentat reușita în mediul online.

„Eu am mai văzut fotbaliști care au dat gol, dar ca pe Prințul să te bucuri așa la un autogol, nu am mai văzut”, a transmis Frankie.

Replica ispitei a venit într-un moment în care Marco se află deja în centrul atenției, după apropierea de Gabriella și imaginile care au stârnit numeroase discuții în rândul telespectatorilor. Dacă Prințul a ales să își prezinte experiența printr-o comparație cu o victorie obținută în ultimele secunde ale unui meci, Frankie a venit cu propria interpretare, una mult mai acidă.

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După ce Prințul Marco a înșelat-o la Insula Iubirii, Bianca Ghiurcă a reacționat! Atac la Gabriella și Frankie: „Nu este adevărat”