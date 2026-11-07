Cum a reacționat Marcel după ce l-a văzut la TV pe Prinț cum a „dezahardat-o” pe Gabriella. Ce i-a spus lui Marco

Prințul Marco a fost în centrul atenției în cel mai recent episod al emisiunii „Insula iubirii”, după ce imaginile cu apropierea dintre el și ispita Gabriella au stârnit numeroase reacții. Concurentul a acceptat provocarea unui date special de 24 de ore. Astfel, momentele petrecute alături de brunetă nu au trecut neobservate nici de foștii săi colegi. Printre cei care au avut ceva de spus s-a numărat și Marcel, care i-a transmis un mesaj cu subînțeles.

Fanii emisiunii au urmărit cu sufletul la gură ediția de vineri, 6 noiembrie, pentru a vedea cum s-a desfășurat întâlnirea dintre Marco și Gabriella. Prințul a fost ales de ispitele feminine pentru a participa la acest date, acestea considerând că el este unul dintre concurenții care au demonstrat că pot crea conexiuni reale și că își asumă alegerile făcute în cadrul experienței din Thailanda.

Deși inițial a recunoscut că are emoții și că se gândește la ceea ce s-ar putea întâmpla pe parcursul celor 24 de ore, Marco a decis să accepte provocarea și să se bucure de timpul petrecut alături de Gabriella. Partenerul Biancăi Ghiurcă s-a lăsat prins în mrejele tentației și a căzut în ispită cu focoasa brunetă.

„Maluma” de România a transmis un mesaj cu subînțeles

Așa cum era de așteptat, imaginile nu au rămas fără ecou nici în rândul foștilor concurenți ai emisiunii. După ce au văzut ce s-a întâmplat între Prinț și Gabriella, reacțiile au început să apară. Prin urmare, Marcel nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama situației.

Într-un videoclip publicat de Mocăniță, Marco și Marcel au avut un schimb de replici amuzante, presărat cu aluzii la momentele petrecute în emisiune. După ce a ajuns în ipostaza de a cădea în ispită, Prințul i-a cerut lui Marcel „ștapeta”, expresie devenită cunoscută după ce fostul concurent a folosit-o în cadrul show-ului.

Marcel a intrat imediat în joc și nu a ezitat să îi răspundă lui Marco în aceeași notă ironică, păstrând tonul glumeț al discuției. Replica sa a fost scurtă, însă a făcut trimitere directă la celebra expresie pe care telespectatorii o cunosc deja.

„Ia de aici ștapeta”, a spus Marcel.

Schimbul de replici dintre cei doi a stârnit amuzamentul internauților, mai ales în contextul imaginilor recente cu Marco și Gabriella. Astfel, experiența Prințului de la „Insula iubirii” a devenit rapid subiect de glume și în afara emisiunii. Mai mult decât atât, Marcel a demonstrat că nu pierde nicio ocazie să intervină cu o replică memorabilă.

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