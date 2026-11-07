Sebastian Lelio a murit la 52 de ani. Familia a anunțat decesul actorului premiat cu Oscar

Lumea filmului internațional este în doliu după moartea regizorului chilian Sebastián Lelio, unul dintre cineaștii care au reușit să atragă atenția publicului și a criticilor prin poveștile sale puternice și producțiile cinematografice cu impact social. Artistul s-a stins din viață la vârsta de numai 52 de ani, vestea fiind confirmată de familia sa. Moartea acestuia reprezintă o pierdere importantă pentru cinematografia chiliană și pentru industria filmului internațional, unde numele său devenise cunoscut după succesul obținut la Hollywood.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Chile, Sebastián Lelio ar fi murit la locuința sa din Las Condes, o zonă a capitalei Santiago. Vestea a provocat emoție în rândul celor care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor, dar și în industria cinematografică, unde regizorul era apreciat pentru stilul său artistic și pentru modul în care aborda subiecte sensibile.

Sebastián Lelio a murit!

Anunțul trist a fost făcut de Amalia Kassai, partenera de viață a regizorului, prin intermediul unei postări publicate pe Instagram. Familia a transmis că trece prin momente extrem de dificile și a solicitat discreție și respect pentru viața privată în această perioadă. Deși cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică, în comunicatul familiei au fost menționate probleme de sănătate.

„Cu multă tristețe anunțăm decesul, din motive de sănătate, al cineastului chilian Sebastián Lelio. Trecem printr-o perioadă de mare durere și amintirea lui va rămâne pentru totdeauna printre noi. A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale. Ca familie, vă cerem respect pentru intimitate și considerație în aceste momente dificile”, a transmis partenera lui Sebastián Lelio, Amalia Kassai.

Cel mai mare succes din cariera lui Sebastián Lelio a fost însă „Una mujer fantástica” („O femeie fantastică”), lansat în 2017. Producția spune povestea unei femei transgender, Marina, care trebuie să facă față prejudecăților și discriminării după moartea partenerului său. Filmul abordează teme precum identitatea, acceptarea, iubirea și lupta pentru dreptul de a fi tratat cu demnitate.

Pelicula a avut un succes remarcabil în circuitul festivalurilor internaționale și a ajuns să fie recompensată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, în cadrul ceremoniei din 2018. Distincția a reprezentat un moment istoric pentru cinematografia chiliană și a transformat producția într-unul dintre cele mai importante filme latino-americane ale ultimilor ani.

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