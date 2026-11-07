Explozie într-un bloc din Târgoviște. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale

Sâmbătă dimineața a început cu momente de spaimă pentru locatarii unui bloc de pe Calea Câmpulung din Târgoviște. În jurul orei 5:00, o explozie puternică i-a trezit pe oameni din somn. În urma deflagrației, o femeie de 56 de ani a fost rănită, însă era conștientă când a fost preluată de ambulanță și dusă la spital.

Pompierii au intervenit rapid cu trei autospeciale de stingere, o mașină de descarcerare, o autoscara și un echipaj SMURD. Două persoane blocate la etajul al patrulea au fost evacuate de salvatori, iar alți șase vecini au reușit să iasă singuri din clădire. Din fericire, după explozie nu a izbucnit un incendiu.

Flăcările au ajuns la acoperiș

Nici în orașul Vânju Mare, județul Mehedinți, noaptea nu a fost mai liniștită. Pompierii au fost chemați de urgență pe strada Aleea Garofiței, unde balconul unui apartament de la etajul al doilea luase foc. Până au ajuns echipajele cu cele două autospeciale de stingere și ambulanța SMURD, flăcările se extinseseră deja la acoperișul blocului.

Focul a ars aproximativ 20 de metri pătrați din acoperiș și a distrus balconul și sufrageria pe o suprafață de 30 de metri pătrați. Casa scării s-a umplut rapid de fum gros, așa că pompierii au evacuat 12 oameni. Salvatorii au scos din apartament și cinci câini și trei păsări. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

De la ce a pornit focul din Vânju Mare

Intervenția salvatorilor a fost destul de grea din cauză că în apartament erau depozitate foarte multe materiale textile, care au ars repede și au îngreunat accesul.

După ce au stins flăcările, pompierii au făcut cercetări și au stabilit că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauză că cineva a lăsat jar sau cenușă nestinsă aproape de materiale care se aprind ușor.

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