Jador a răbufnit! Ce mesaj i-a trimis fostului şef: „Fraiere”

Jador a ajuns în atenția internauților după ce a transmis un mesaj dur și plin de jigniri fostului său șef din perioada în care lucra într-un supermarket.

Manelistul a postat un videoclip pe TikTok în care i s-a adresat direct fostului manager din cartierul bucureștean Crângași, folosind cuvinte greu de reprodus pentru a-i spune ce nu a avut curajul să îi transmită la momentul respectiv.

Mesajul lui Jador pentru fostul său şef

Cântărețul a ținut să îi arate fostului superior ce succes are în prezent și a folosit termeni duri la adresa acestuia.

„Fii atent, fraiere, piticule, care ai fost managerul meu și ai fost patronul meu când am lucrat eu aici, eram la Crângași (…) Să știi, fraiere, că sunt într-o mașină de lux acum și e a mea! Fraiere, piticul d****, care erai și urât, nu ți-am zis niciodată. Erai și urât, erai și fraier, nu știai nimic, nici să vorbești. Erai prost. N-ai avut în viața ta, sunt sigur că ești v***** și acum, du-te naibii, fraiere care ești!”, a fost mesajul transmis de Jador.

Studii şi viața personală

Pe plan personal, Jador formează un cuplu cu Oana Ciocan, pe care a cunoscut-o într-o emisiune TV. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2024 și au împreună un fiu pe nume Avraam, infirmând astfel zvonurile apărute la un moment dat despre o posibilă despărțire.

Ironizat în repetate rânduri de internauți după ce a susținut că are studii superioare, manelistul a făcut publică fotografia cu diploma sa de absolvire. Acesta a studiat la Academia de Studii Economice din București, unde a devenit licențiat în științe economice.

„Pentru unii e doar o diplomă – pentru mine, e dovada că nimic nu e imposibil. Vin dintr-un loc unde visele păreau prea mari, dar azi știu că oricine poate reuși, indiferent de unde pornește. Educația unește, nu desparte”, a scris Jador, pe Instagram.

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