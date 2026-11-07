Prințul Marco, reacție grobiană după ce a comis adulter la TV cu Gabriella! Mesajul soțului infidel al Biancăi Ghiurcă

Prințul Marco continuă să atragă atenția publicului după ce a devenit protagonistul unuia dintre cele mai controversate momente din acest sezon al emisiunii Insula Iubirii. Deși a mers în Thailanda alături de soția sa, Bianca Ghiurcă, pentru a-și pune relația la încercare, concurentul pare să fi uitat rapid de promisiunile făcute înainte de începerea experienței televizate. Apropierea de Gabriella a depășit orice limită, iar imaginile în care cei doi au întreținut relații intime au stârnit numeroase reacții.

În timp ce telespectatorii vizionau scenele surprinse de camerele de filmat, Marco a găsit o modalitate neașteptată de a comenta indirect cele întâmplate. Concurentul a publicat pe TikTok un videoclip în care apare îmbrăcat în echipamentul echipei naționale de fotbal a României, iar mesajul transmis a atras imediat atenția prin aluzia pe care pare să o facă la aventura din Thailanda.

Ce mesaj a transmis Marco

Alegerea momentului nu pare deloc întâmplătoare. După ce imaginile cu Gabriella au devenit subiect de discuție, Marco a apelat la o comparație cu un meci de fotbal, construind o întreagă analogie în jurul ideii de victorie obținută în ultimele minute. Referirea la minutul 90 poate fi interpretată drept o trimitere ironică la apropierea de ispita din Spania, mai ales în contextul în care relația celor doi a ajuns într-un punct extrem de controversat.

Mai mult, apariția sa în echipamentul naționalei României completează aluzia fotbalistică. Prin asocierea cu un posibil meci împotriva Spaniei, concurentul pare să transforme propria experiență de la Insula Iubirii într-o glumă cu substrat, în care aventura cu Gabriella capătă proporțiile unei victorii sportive.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco.

Reacția lui Marco vine într-un moment în care atenția publicului este concentrată asupra consecințelor pe care apropierea de Gabriella le-ar putea avea asupra căsniciei sale cu Bianca. Cei doi au venit în emisiune pentru a afla dacă sentimentele și încrederea dintre ei pot rezista tentațiilor, însă parcursul concurentului a luat o direcție complet diferită de cea pe care ar fi anticipat-o partenera sa.

CITEȘTE ȘI: Scandal în familia ispitei Gabriella! Soacra a făcut declarații neașteptate despre ea

Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am „aprins lumina”