Prințul Marco, pus în fața unei alegeri neașteptate. „Poți să dormi în pat cu mine, dacă vrei”

Momente neașteptate în vila băieților, la „Insula Iubirii”. Gabriella și Marco s-au pregătit pentru o experiență specială, după ce concurentul a fost ales de ispite să participe la un date de 24 de ore. Vestea a venit cu emoții, dar și cu o propunere surprinzătoare din partea Gabriellei, care nu a ezitat să-l invite pe Marco să doarmă în același pat cu ea.

Prezentatorul le-a pregătit băieților o surpriză. Unul dintre ei urma să beneficieze de un date special, care avea să dureze nu mai puțin de 24 de ore și să îi ofere ocazia de a se desprinde de atmosfera din vilă.

Decizia a aparținut ispitelor, care au fost rugate să voteze concurentul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru această experiență. Cele mai multe voturi au mers către Marco, iar fetele au explicat că acesta merită oportunitatea, mai ales datorită conexiunii pe care a construit-o în cadrul emisiunii.

Sandra a considerat că Marco este sincer și că ar putea profita de această experiență. La rândul ei, Frankie a susținut alegerea, fiind de părere că acesta nu va irosi ocazia primită.

Gabriella l-a invitat pe Marco să doarmă în pat cu ea

După ce Radu Vâlcan a anunțat rezultatul votului, Gabriella și Marco au început să discute despre experiența care îi așteaptă. Concurentul a făcut o glumă despre posibilitatea de a dormi pe jos și despre durerile de spate cu care s-ar putea întoarce.

Replica Gabriellei nu a întârziat să apară și a fost una care a atras imediat atenția.

„Bine, poți să dormi cu mine în pat, dacă vrei”, i-a spus aceasta lui Marco.

Ulterior, Gabriella a insistat asupra propunerii, precizând că are de ales între a dormi alături de ea sau pe jos. Marco a părut luat prin surprindere și a reacționat amuzat:

„Problemă mare. Insula mă pune la un test foarte greu”.

Răspunsul Gabrielei a fost scurt: „Sărăcuțul!”, semn că nu a vrut să renunțe la tonul jucăuș al conversației.

Marco a recunoscut că acest date ar putea deveni periculos

Dincolo de glume, Marco a mărturisit că propunerea și date-ul de 24 de ore îl pun într-o situație delicată. Acesta a susținut că simte o presiune, mai ales pentru că legătura dintre el și Gabriella a devenit tot mai puternică.

„În momentul ăsta simt și un pic de presiune, pentru că sunt într-un moment în care simt că conexiunea mea este foarte mare față de Gabriela și un date mai special ar putea să devină periculos”, a declarat Marco.

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