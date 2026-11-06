Veste îngrijorătoare despre Jean Paler. Actorul a ajuns din nou la spital

Jean Paler trece prin momente dificile. Actorul a ajuns din nou pe patul de spital, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Artistul s-a luptat ani la rând cu afecțiuni cardiace și a suferit, de-a lungul timpului, două accidente vasculare cerebrale. Recent, vedeta a avut nevoie de o nouă internare.

Îngrijorarea celor care au încercat să ia legătura cu actorul a crescut după ce acesta nu a mai putut fi contactat o perioadă. În cele din urmă, Jean Paler a revenit cu un telefon și a povestit ce s-a întâmplat. Actorul a explicat că trecuse recent printr-o nouă internare, fiind externat cu doar câteva ore înainte de a discuta despre cele petrecute. Din fericire, acesta a precizat că starea sa este acum mai bună.

Jean Paler s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate de-a lungul anilor

Problemele medicale nu sunt o noutate pentru Jean Paler, actorul având în spate un istoric marcat de afecțiuni grave, în special la nivelul inimii. De-a lungul timpului, acesta a avut nevoie de mai multe proceduri medicale și a urmat tratamente pentru a-și ține sub control starea de sănătate.

Unul dintre cele mai dificile momente a avut loc în decembrie 2012, când artistul a suferit un preinfarct. În urma acestui episod, medicii au intervenit și i-au montat trei stenturi. Situația s-a complicat ulterior, când au apărut și alte probleme cardiace, inclusiv infarcte și tulburări de ritm cardiac. Pentru a preveni eventualele riscuri, doctorii au decis să îi implanteze și un defibrilator.

Nici vara anului 2023 nu a fost mai ușoară pentru actor. Aflat pe litoral, unde urma să susțină mai multe spectacole, Jean Paler a început să se simtă rău și a fost dus de urgență la spital. Starea sa a impus internarea la Terapie Intensivă, după ce s-a confruntat cu o criză cardiacă și o creștere puternică a tensiunii arteriale.

Perioada petrecută în spital a fost una îndelungată. Actorul a trecut prin mai multe intervenții. În urma procedurilor medicale, numărul stenturilor implantate a ajuns la nouă.

Jean Paler a suferit două accidente vasculare cerebrale

Pe lângă problemele de inimă, actorul a suferit și două AVC-uri. Primul a avut loc în decembrie 2023, când s-a trezit în timpul nopții și a observat că nu își mai putea mișca partea dreaptă a corpului. Fiica sa a cerut ajutorul medicilor, iar Jean Paler a fost dus de urgență la spital. Ulterior, a urmat o perioadă dificilă de recuperare.

În septembrie 2026, artistul a ajuns din nou pe mâna medicilor, după ce a suferit un al doilea accident vascular cerebral. Acesta a fost internat și a primit îngrijirile medicale necesare.

Jean Paler a confirmat recent că a fost din nou internat, însă a precizat că între timp a ajuns acasă și se simte mai bine. Actorul a explicat astfel și perioada în care nu a putut fi contactat, aceasta coincizând cu zilele petrecute în spital.

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