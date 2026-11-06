Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Gestul emoționant făcut de fiica ei după ce vedeta a ajuns la spital

Oana Roman a trecut prin câteva zile dificile, după ce starea de sănătate i-a dat bătăi de cap. Vedeta a ajuns la spital, unde medicii au descoperit că este infectată cu COVID-19, iar acum urmează un tratament acasă.

Vedeta spune că fiica sa a făcut un gest deosebit pentru ea, fapt care a impresionat-o profund.

Oana Roman a povestit că miercuri seară a mers la spital, deoarece nu se simțea bine. Medicii i-au făcut teste pentru gripă și COVID-19, iar cel din urmă a ieșit pozitiv. Ea le-a transmis urmăritorilor de pe Instagram că are o formă relativ ușoară a bolii.

În timpul investigațiilor, Oana Roman a făcut și o radiografie pulmonară, despre care a spus că nu a indicat probleme. Ea a primit tratament și a anunțat că trebuie să rămână acasă până când testul pentru COVID-19 va ieși negativ.

„Nimic grav. Doar Covid. Mi-au făcut test de gripă și Covid. Asta e. O să treacă”, a transmis Oana pe Instagram.

Ea și-a liniștit urmăritorii și a explicat că simptomele nu sunt severe și că a fost bine că a decis să meargă la medic. Altfel, spune ea, nu s-ar fi gândit că ar putea avea COVID-19.

Vedeta a povestit că se află în a doua zi de izolare și că boala i-a dat peste cap inclusiv planurile obișnuite. Deși avea o programare la coafor, a fost nevoită să o amâne și să petreacă timpul acasă.

Gestul emoționant făcut de fiica vedetei

Unul dintre momentele care au emoționat-o pe Oana Roman a fost legat de fiica ei, Isabela, în vârstă de 12 ani. Adolescenta a insistat să o însoțească la spital, deși mama sa nu îi ceruse acest lucru.

Isabela a așteptat timp de trei ore pe holul Unității de Primiri Urgențe, pentru ca Oana Roman să nu fie singură.

„Nu a vrut să rămână acasă. A ținut neapărat să vină cu mine și a stat pe hol la UPU 3 ore ca să nu mă lase singură”, a povestit vedeta pe rețelele sociale.

Oana Roman a mai spus că este recunoscătoare pentru grija fiicei sale și că se simte norocoasă să aibă un asemenea sprijin.

„Sunt profund recunoscătoare pentru copilul acesta minunat. Îmi doresc ca toate mamele să simtă aceeași bucurie, mândrie și binecuvântare”, a scris vedeta pe Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Oana Roman se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală: „O fac din punct de vedere medical”

Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul