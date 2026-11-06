Scandalul ia amploare! Marian Olteanu, și el victima abuzurilor din teatru: „Am trecut printr-un astfel de lucru”

Scandalul ia amploare! Marian Olteanu, și el victima abuzurilor din teatru: „Am trecut printr-un astfel de lucru”
Galerie Foto 14
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul abuzurilor din teatrele din România ia amploare! Marian Olteanu a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că a trecut și el prin experiențe de coșmar și că a fost nevoit să lucreze cu regizori cu ieșiri isterice. Actorul a spus că nu poate tolera sub nicio formă ce a făcut regizorul Felix Alexa și a atras atenția că marea problemă este că, în facultate, studenții au fost învățați că talentul și faima sunt mai importante decât educația și bunul-simț.

Actorul din „Clanul” a declarat că este împotriva hărțuirilor și abuzurilor din teatru și că nu este normal ca unii regizori să se poarte execrabil doar pentru că au notorietate. Marian Olteanu a mărturisit că a trecut și el printr-un anumit tip de abuz și că a fost nevoit să lucreze cu regizori care țipau, umileau și se credeau Dumnezeu, de parcă actorii ar fi fost niște slugi obligate să le suporte toate ieșirile.

Bunul-simț, ultima prioritate în teatrele din România?!

El a mai spus că nu a lucrat cu regizorul Felix Alexa, dar că nu i se pare normal ca unii să aibă pretenția să încaseze salarii de la trei teatre și, în același timp, să le trateze pe studente și actrițe ca pe ultimele gunoaie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
14 poze

„Sunt împotriva acestor hărțuiri și abuzuri din teatru, dar nu doar din teatru, ci din orice loc de muncă. Personal, pot să spun că am trecut printr-un anumit tip de abuz în timp ce repetam cu anumiți regizori isterici, dar eu întotdeauna am rezolvat situația printr-un comportament decent. Nu prea poți controla ce se întâmplă în afara teatrului, dar, dacă e vorba de abuz la locul de muncă, în teatrele de stat, ar trebui să existe niște camere de supraveghere care să funcționeze.

În anul I de facultate, auzeam lucruri despre actori, că pot să aibă un caracter de căcat, dar să fie talentați. Suntem în 2026 și cred că se leagă una de alta. Nu poți să ai pretenții la al treilea salariu, ca domnul Felix Alexa, și să faci ce face el cu studentele. E horror ce se întâmplă”, a declarat Marian Olteanu pentru CANCAN.

Marian Olteanu

Marian Olteanu. Sursa foto Social Media

„Era toxic și narcisist, ne umilea”

Scandalul a pornit după ce regizorul Felix Alexa a fost angajat din nou la Teatrul Național din București, în ciuda acuzațiilor grave de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional care i-au fost aduse.

CANCAN.RO a discutat și cu Mihai Călin, angajat al Teatrului Național din București. Actorul a povestit că Felix Alexa i-a umilit dintotdeauna pe actori și că Ada Hausvater, managerul Teatrului Național „I.L. Caragiale”, știa foarte bine cum se comportă regizorul, dar că au interesat-o mai mult banii.

Actorul a spus că le crede pe studentele și actrițele care l-au acuzat pe regizor de hărțuire și că acesta trebuie sancționat de urgență.

„Da, era toxic și narcisist. În toate proiectele își găsea câte o verigă slabă și își vărsa nervii pe persoana respectivă, o umilea. Am observat acest comportament în repetate rânduri și, la un moment dat, mi s-a umplut paharul.

Regizorul Felix Alexa

Regizorul Felix Alexa. Sursa foto Social media

Mulți oameni le adresează actrițelor care vorbesc despre hărțuire întrebarea aceea prostească: „Dar de ce nu ai spus atunci?”. Orice traumă puternică are nevoie de timp pentru a fi procesată. Nu poți vorbi public despre așa ceva imediat.

Problema este că nu cred că se va schimba nimic. Sunt mulți actori care continuă să lucreze cu el. Eu, personal, cred și acuzațiile de agresiune sexuală și consider că sunt mult mai grave”, a mai spus Mihai Călin pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Scandal la concursul pentru șefia Teatrului Național! Un actor celebru a fost eliminat de comisie: ”Poate că încurcam”

Lili Jurcă din serialul „La Bloc”, hărţuită şi abuzată la locul de muncă! Mariana Dănescu, strigăt de ajutor: “Nu mai sunt lăsată să urc pe scenă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor
David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor
Avem dovada că Mira și Ian au „vandalizat” un apartament după Insula Iubirii| Imagini explozive din locație
Avem dovada că Mira și Ian au „vandalizat” un apartament după Insula Iubirii| Imagini explozive din locație
Scandalul dintre Cătălin Bordea și Valerie Lungu continuă! Comediantul continuă cu ironiile: „A speriat și câinii vecinilor”
Scandalul dintre Cătălin Bordea și Valerie Lungu continuă! Comediantul continuă cu ironiile: „A speriat și câinii vecinilor”
Au pierdut Asia Express, dar au rămas „cel mai unit cuplu”! Ioana State și Mane Voicu dau cărțile pe față după doi ani de la finală
Au pierdut Asia Express, dar au rămas „cel mai unit cuplu”! Ioana State și Mane Voicu dau cărțile pe față după doi ani de la finală
Larisa Udilă, nevoită să-și anuleze vacanța în Maroc. Care a fost motivul: ”Nu am mai putut să recuperăm nimic”
Larisa Udilă, nevoită să-și anuleze vacanța în Maroc. Care a fost motivul: ”Nu am mai putut să recuperăm nimic”
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991
Gandul.ro
Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Mediafax
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Alexandru Ciucu i-a luat măsurile lui Florian Munteanu și s-a minunat! Ce propunere a putut să-i facă după ce l-a îmbrăcat la Festivalul de la Veneția?
Click.ro
Alexandru Ciucu i-a luat măsurile lui Florian Munteanu și s-a minunat! Ce propunere a putut să-i facă după ce l-a îmbrăcat la Festivalul de la Veneția?
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri
Digi24
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
Gandul.ro
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.