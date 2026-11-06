Scandalul ia amploare! Marian Olteanu, și el victima abuzurilor din teatru: „Am trecut printr-un astfel de lucru”

Scandalul abuzurilor din teatrele din România ia amploare! Marian Olteanu a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că a trecut și el prin experiențe de coșmar și că a fost nevoit să lucreze cu regizori cu ieșiri isterice. Actorul a spus că nu poate tolera sub nicio formă ce a făcut regizorul Felix Alexa și a atras atenția că marea problemă este că, în facultate, studenții au fost învățați că talentul și faima sunt mai importante decât educația și bunul-simț.

Actorul din „Clanul” a declarat că este împotriva hărțuirilor și abuzurilor din teatru și că nu este normal ca unii regizori să se poarte execrabil doar pentru că au notorietate. Marian Olteanu a mărturisit că a trecut și el printr-un anumit tip de abuz și că a fost nevoit să lucreze cu regizori care țipau, umileau și se credeau Dumnezeu, de parcă actorii ar fi fost niște slugi obligate să le suporte toate ieșirile.

Bunul-simț, ultima prioritate în teatrele din România?!

El a mai spus că nu a lucrat cu regizorul Felix Alexa, dar că nu i se pare normal ca unii să aibă pretenția să încaseze salarii de la trei teatre și, în același timp, să le trateze pe studente și actrițe ca pe ultimele gunoaie.

„Sunt împotriva acestor hărțuiri și abuzuri din teatru, dar nu doar din teatru, ci din orice loc de muncă. Personal, pot să spun că am trecut printr-un anumit tip de abuz în timp ce repetam cu anumiți regizori isterici, dar eu întotdeauna am rezolvat situația printr-un comportament decent. Nu prea poți controla ce se întâmplă în afara teatrului, dar, dacă e vorba de abuz la locul de muncă, în teatrele de stat, ar trebui să existe niște camere de supraveghere care să funcționeze. În anul I de facultate, auzeam lucruri despre actori, că pot să aibă un caracter de căcat, dar să fie talentați. Suntem în 2026 și cred că se leagă una de alta. Nu poți să ai pretenții la al treilea salariu, ca domnul Felix Alexa, și să faci ce face el cu studentele. E horror ce se întâmplă”, a declarat Marian Olteanu pentru CANCAN.

„Era toxic și narcisist, ne umilea”

Scandalul a pornit după ce regizorul Felix Alexa a fost angajat din nou la Teatrul Național din București, în ciuda acuzațiilor grave de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional care i-au fost aduse.

CANCAN.RO a discutat și cu Mihai Călin, angajat al Teatrului Național din București. Actorul a povestit că Felix Alexa i-a umilit dintotdeauna pe actori și că Ada Hausvater, managerul Teatrului Național „I.L. Caragiale”, știa foarte bine cum se comportă regizorul, dar că au interesat-o mai mult banii.

Actorul a spus că le crede pe studentele și actrițele care l-au acuzat pe regizor de hărțuire și că acesta trebuie sancționat de urgență.

„Da, era toxic și narcisist. În toate proiectele își găsea câte o verigă slabă și își vărsa nervii pe persoana respectivă, o umilea. Am observat acest comportament în repetate rânduri și, la un moment dat, mi s-a umplut paharul.

Mulți oameni le adresează actrițelor care vorbesc despre hărțuire întrebarea aceea prostească: „Dar de ce nu ai spus atunci?”. Orice traumă puternică are nevoie de timp pentru a fi procesată. Nu poți vorbi public despre așa ceva imediat. Problema este că nu cred că se va schimba nimic. Sunt mulți actori care continuă să lucreze cu el. Eu, personal, cred și acuzațiile de agresiune sexuală și consider că sunt mult mai grave”, a mai spus Mihai Călin pentru CANCAN.RO.

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