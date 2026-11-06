Larisa Udilă, nevoită să-și anuleze vacanța în Maroc. Care a fost motivul: ”Nu am mai putut să recuperăm nimic”

Larisa Udilă a fost nevoită să își anuleze vacanța la Maroc, de urgență. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita influenceriță ne-a spus motivele care au adus-o în această situație, dar și de ce a ajuns atât ea, cât și soțul ei, să nu aibă timp nici să mănânce.

Perioada aceasta ar fi trebuit să o prindă pe Larisa și familia ei departe de frigul și ploile din Capitală, undeva unde temperaturile sunt mai ridicate și soarele nu lipsește. Dar, din păcate, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că, pe ultima sută de metri, au renunțat la plecare. Nu le pare rău, pentru că au rămas să pregătească ceva drag sufletelor lor și de care se vor bucura, în curând, și fanii ei. Data viitoare vor fi puțin mai precauți și nu își vor mai face planurile cu atât de mult timp înainte.

„Nu am mai putut să ne recuperăm nimic, dar suntem fericiți oricum”

Chiar dacă planurile de vacanță au fost date peste cap, Larisa nu privește această schimbare ca pe o pierdere, ci ca pe o alegere necesară într-un moment important pentru activitatea lor

CANCAN: Am văzut că ți-ai anulat vacanța alături de soțul tău. Ce s-a întâmplat?

Larisa Udilă: Lucrăm la un proiect foarte mare pentru parfumurile mele. Și cumva toată viața noastră acum se învârte în jurul lor. Și producem acum niște stocuri de mii de bucăți, pentru că urmează să mai facem o rundă de Black Friday. Și vrem să facem și niște pachete pentru Crăciun și suntem foarte, foarte ocupați cu asta.

CANCAN: Și vacanța când a fost luată?

Larisa Udilă: O luasem din timp, de la începutul anului. O luasem special pentru perioada aceasta, dar când am văzut că s-au epuizat produsele atât de repede și este cerere, am luat decizia de a anula plecarea.

CANCAN: Adică nu ți-ai mai luat nici banii, nimic, nu?

Larisa Udilă: Nu, păi aveam biletele cumpărate și am așteptat așa până în ultima clipă să vedem ce se întâmplă, dacă plecăm sau nu. Și când am văzut că este nevoie de noi la fabrică și cu materialele de content, am zis: „Nu, mai lăsăm”. Și nu am mai putut să ne recuperăm nimic. Dar suntem fericiți oricum.

CANCAN: Și mai plecați undeva sau nu?

Larisa Udilă: Momentan suntem foarte focusați pe treabă și nu vedem altceva în fața ochilor, sincer. O să mai mergem în vacanță, dar am zis să le luăm așa, fix atunci când vedem noi că terminăm cu pachetele acestea de sărbători. Nu mai fac din timp planurile. Eu și cu Ogi lucrăm foarte mult la proiectul acesta și mai avem încă un proiect pe care nu pot să-l dezvălui acum, dar o să fie foarte, foarte mare. Adică nu ne permitem să pierdem etapele acestea în care trebuie să lucrăm. Eu sper că în decembrie să aflați de proiectul nou, dar să știi că, dacă o să reușesc să-l pun pe picioare până în decembrie, o să vă sun, că îmi doresc foarte mult să apară peste tot, că o să fie ceva senzațional. Nu avem timp nici să mâncăm. Suntem de la 8 dimineața până la 11 noaptea plecați.

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