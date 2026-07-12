Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș fi imaginat!”

Larisa Udilă și soțul ei, Alexandru Ogică, alături de cei doi copii au ales să părăsească România. Influencerița a împărtășit totul cu fanii ei, în special cum a decurs prima zi. Totuși, aceasta nu a oferit și detalii despre motivul pentru care au luat o astfel de decizie.

Larisa Udilă traversează una dintre cele mai intense perioade din viața ei. Aceasta i-a surprins pe fanii ei cu o veste incredibilă: s-a mutat peste hotare. Ea a plecat împreună cu familia ei, însă nu definitiv. Influencerița a împărtășit cu comunitatea ei faptul că a fost o decizie grea de luat, însă și-a împachetat bagajele și au plecat spre necunoscut.

Influencerița s-a mutat din România

Larisa Udilă și Alexandru Ogică trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi își amenajează apartamentul din București, însă au mai multe locuințe atât în Milano, cât și în Dubai. Aceasta a luat decizia de a se muta temporar din România, însă până acum a ținut totul secret. Anunțul a fost făcut chiar de ea prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

Vedeta nu a oferit momentan detalii despre motivul pentru care au luat o astfel de decizie, însă spune că a fost o alegere curajoasă și că trăiește un vis.

Ne mutăm din țară… 🌍✨ Când copiii mei vor fi mari, nu le voi spune niciodată: „Mi-am sacrificat visurile pentru voi.” Le voi spune că mi-am îndeplinit toate visurile alături de ei. Da, este o schimbare doar pentru o perioadă, dar niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi avea doi copii și că, împreună cu ei, voi trăi experiențe atât de frumoase și de curajoase. Abia aștept să vă povestesc despre ce este vorba!, a declarat Larisa Udilă în mediul online.

Cum a decurs prima zi în străinătate

Influencerița a subliniat că aventura lor a fost una plină de provocări. Larisa Udilă a făcut toate cumpărăturile necesare pentru casă, însă spune că prima zi a fost una agitată, dar se vor obișnui cu noua viață.

Ieri a fost prima zi și a fost haos. Am cumpărat de toate: de la tacâmuri până la lenjerii de pat. Practic, am luat casa de la zero. Ar fi fost tare să vă filmăm, dar adevărul e că eram cu toții la limită. Milan voia în brațe, Asiei i se făcuse foame, noi alergam contra cronometru, a mai adăugat vedeta.

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