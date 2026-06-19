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Larisa Udilă și-a botezat fiica! Imagini de basm de la slujbă și party: Andra Măruță și Theo Rose au încins ringul de dans pentru invitați

De: Alina Drăgan 19/06/2026 | 10:16
Larisa Udilă și-a botezat fiica /Foto: Instagram
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Larisa Udilă și partenerul său Alexandru Ogică sunt în al nouălea cer. Cei doi și-au botezat fetița ieri, 18 iunie, iar evenimentul a fost unul de excepție. A fost petrecere mare, cu o mulțime de invitați și momente speciale, iar Andra și Theo Rose au animat atmosfera.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar în 2021 au devenit părinți pentru prima dată, când a venit pe lume băiețelul lor, Milan. Iar în acest an, aceștia au devenit și părinți de fetiță, iar recent au făcut botezul pentru micuța Asia. Evenimentul a fost unul grandios.

Larisa Udilă și-a botezat fiica

Ieri, 18 iunie, Larisa Udilă și Alexandru Ogică și-au botezat fetița. Evenimentul a fost unul de excepție. În prima parte a zilei, invitații au mers la o biserică din Capitală, unde micuța Asia a fost creștinată. Lăcașul de cult a fost decorat cu o mulțime de flori și baloane albe. De asemenea, și ținuta Larisei Udilă pentru acest moment a fost tot una albă, iar fiica ei a fost îmbrăcată într-o ținută aproape identică.

După botezul de la biserică, toată lumea s-a îndreptat către marea petrecere, care a avut loc într-un local de lux de la marginea Capitalei, care a fost amenajat precum curtea unui castel. Pentru petrecere, Larisa Udilă a schimbat complet ținuta, iar aici și-a făcut apariția într-o rochie de un galben pal, care i-a impresionat pe internauți.

Petrecerea a fost una pe cinste, la care au participat numeroase nume cunoscute din showbiz. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat și Bianca Drăgușanu, care a venit însoțită de Gabi Bădălău, dar și nașa Nicole Cherry. Aceasta a fost și ea prezentă la eveniment și le-a fost alături finilor ei, alături de soțul ei și de fetița lor.

De asemenea, atmosfera de la eveniment a fost întreținută de nume mari din industria muzicală. Petrecerea a fost deschisă de un grup de balerine, care au creat un moment emoționant, iar mai apoi pe scenă a urcat Andra. Artista a făcut show și a ridicat pe toată lumea la dans.

Distracția a fost mai apoi continuată de Theo Rose, care a îmbrăcat hainele lui Leo de la Izvoare și a cântat muzică de petrecere. Invitații s-au distrat de minune și au fost răsfățați și cu preparate delicioase.

 

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Foto: Instagram

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