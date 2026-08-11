Cât costă benzina și motorina în Turcia. Dan Negru, uimit de prețul afișat: „Nu sunt dușmanul poporului”

Dan Negru este plecat în Turcia, însă este în continuare activ în mediul online. El își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă, mai ales cu subiecte importante. De această dată, prezentatorul TV a vorbit despre carburanți, uimit de prețul afișat pentru benzină și motorină.

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din România. Are o comunitate impresionantă, iar subiectele pe care le abordează în mediul online sunt mereu de interes. El a adus în discuție costul carburanților din Turcia, acolo unde este în vacanță. Acesta a explicat că autoritățile din țară modifică frecvent accizele, făcând referire la faptul că în țara noastră lucrurile stau diferit.

Cât costă benzina și motorina în Turcia

Dan Negru a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care relata că a ajuns la o benzinărie din Turcia. El a ținut să precizeze că își dorește să fie o postare pur informativă. Astfel, prezentatorul TV a spus că un litru de benzină costă 6,65 de lei, iar motorina este 7,89 lei. Acesta a explicat că totul este posibil datorită sistemului lor de determinare a accizei.

Nu îmi dau cu părerea! Doar am oprit să iau benzină și arăt ce se vede. Nu sunt «dușmanul poporului» arătându-i pe alții. Dacă tot e vremea vacanțelor, anul trecut peste un milion de turiști români au venit în Turcia. Și jumătate dintre ei au venit cu mașinile. Adică vreo 500.000 au venit cu mașinile în Turcia anul trecut. Așa că de curiozitate am intrat într-o benzinărie, să văd cum arată la ei o benzinărie. Sau prețurile cum arată la ei. Dar să vă arăt benzina, motorina la ei. Acum, la început de august 2026!, a transmis Dan Negru.

De asemenea, el a completat afirmând că autoritățile din Turcia modifică frecvent accizele, lucru care, în țara noastră, nu se întâmplă în același mod. Totuși, a spus că nu își dorește să fie împotriva poporului român.

Barosanii lor modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială și au măsuri de limitate a prețurilor. Eu doar arăt, nu comentez! Nu zic că e bine la unii, că e rău la alții. Nu spun nimic! Nu vreau să fiu dușmanul poporului. Nu vreau să am belele, ăsta e tot cuvânt turcesc. Înseamnă încercare grea. În Coran, cuvântul apare cu sensul de încercare la care e supus omul prin suferință și nenorocire. La noi beleaua e alta…, a adăugat el.

Cum au reacționat internauții

Videoclipul a adunat rapid reacții și aprecieri. Majoritatea comentariilor de la postare arată că șoferii se plâng de costurile carburanților din țara noastră.

„La noi costă aproape dublu. Cred că e cel mai mare preț din Europa”/„Se pare că turcii pot să facă preț mai bun”/„La ei se poate și la noi nu” / „Ca la noi la nimeni! Suntem de tot râsul”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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